Helmstedt. Helmstedter bezwingen den TSV Landolfshausen/Seulingen letztlich verdient und besiegeln so den Abstieg der Gäste.

Es war ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt! Und den haben die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt als Kollektiv gemacht. Im Kellerduell gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen setzten sich die Mannen von Trainer René Cassel letztlich verdient mit 1:0 (0:0) durch und besiegelten damit den Abstieg den Gäste.

Wer erwartet hatte, dass sich die beiden Kontrahenten aufgrund der großen Bedeutung der Partie lange abtasten würden, sah sich getäuscht. Beide Teams legten von Beginn an den Vorwärtsgang ein und hatten früh im Spiel auch ihre Chancen.

Keine 60 Sekunden waren rum, da rettete Türk Gücüs Keeper Paul Probodziak gegen Landolfshausens Joschka Bettermann. Fünf Minuten später machte TSV-Schlussmann Aleksandar Stankovic eine Chance von Onur Can Ada zunichte. Und Stankovic entschied auch das Duell gegen Luc-Lennard Kilian (10.) für sich. In der Folgezeit ging es munter weiter, wobei die Gäste sogar die klareren Gelegenheiten besaßen. So klatschte ein Schuss von Tom Stahlke (22.) nur an den Pfosten. Auf der Gegenseite setzte Sezer Gönülcan (31.) einen Schuss aus der Distanz knapp am leeren Tor vorbei. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren dann die tonangebende Truppe und ließen vor allem nichts mehr zu. Bei einer Doppelchance, die Ada eingeleitet hatte, wurde Semih Kurtoglu (57.) gerade noch zur Ecke geblockt. In der 73. Minute wurden die Helmstedter dann endlich belohnt. Eine Flanke von Maurice Friehe, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, köpfte Ada zum umjubelten 1:0 ein.

Es folgte eine Schlussviertelstunde, in der ein langer Ball nach dem anderen in Richtung Tor von Türk Gücü flog. Mit viel Leidenschaft verteidigten die Gastgeber aber alles weg und verdienten sich Bestnoten in Sachen Einsatz und Geschlossenheit. Egal, was die Gäste auch versuchten, gefährlich wurden sie nicht mehr. Immer wieder war ein Helmstedter Bein dazwischen, bevor es brenzlig werden konnte.

„Die Mannschaft hat super gearbeitet, war im Kollektiv stark. Da kann ich jetzt keinen hervorheben“, konstatierte Türk Gücüs Trainer René Cassel. „Die Erleichterung jetzt ist schon riesengroß“, räumte er ein. Damit haben seine Schützlinge den Klassenerhalt weiterhin in eigener Hand, zumal die Ergebnisse der Konkurrenz ihnen in die Karten spielten. Mit einem Heimsieg gegen den SV Lengede kann der Aufsteiger bereits am nächsten Sonntag auf eigenem Platz den Klassenerhalt perfekt machen – und sich ein mögliches Endspiel gegen den MTV Gifhorn am letzten Spieltag ersparen.

FC Türk Gücü: Probodziak – Ince, Rowold, Pflüger, Krecklow – Mertens, Öztürk (69. Friehe) – Gönülcan, Kurtoglu, Ada – Kilian.

Tor: 1:0 Ada (73.).