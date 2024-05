Barmke. Die TSV-Frauen trotzen dem Druck und halten durch ein 6:0, den zugleich höchsten Saisonsieg, gegen Eintracht Braunschweig die Klasse.

Der Druck war groß, doch davon ließen sich die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke nicht hemmen – im Gegenteil. Sie ließen im Duell mit Schlusslicht Eintracht Braunschweig keinen Zweifel mehr am Klassenerhalt aufkommen und schossen sich beim 6:0 (2:0) – zugleich der höchste Saisonsieg – auch etwas Frust von der Seele. Dass der Rivale im Fernduell um den letzten Nichtabstiegsplatz, der FC Jesteburg-Bendestorf, erwartungsgemäß deutlich beim TuS Büppel gewann (8:0), war somit irrelevant.

Barmke zieht alle Register und hat schnell Erfolg

Der TSV zog im Saisonfinale alle Register: Die zum Nachholspiel gegen Jesteburg (0:1) am vergangenen Mittwoch „reaktivierte“ Martina Müller stand in der Startelf, Jana Burmeister hütete nach ihrer Babypause erstmals in dieser Saison das Tor, Leonie Stenzel nahm nach ihrem in der Saisonvorbereitung erlittenen Kreuzbandriss erstmals wieder auf der Bank Platz. Die Barmkerinnen streiften sich ihre roten Auswärtstrikots über – aus Aberglauben, weil sie sich damit in der abgelaufenen Saison im Finale des NFV-Pokals gegen die Eintracht durchgesetzt hatten. Den positiven Effekt verstärkte der TSV dadurch, dass er sich vor der Partie „das Video von unserem Pokalsieg noch einmal ansah“, verriet Trainerin Mandy Heidemann.

Die Maßnahmen zeigten Wirkung. Sofort! Auf den Anstoß folgte ein langer Ball auf Johanna Bartel, die per Steckpass Müller bediente – und die traf nach 16 (!) Sekunden aus 13 Metern ins kurze Eck. Es war die so wichtige frühe Führung, die die Barmker Nerven beruhigte. Der TSV trat auf, als hätte er den Druck und die vergangenen Wochen ausgeblendet. Die Heidemann-Elf agierte entschlossen, griffig und mutig.

Martina Müller erhöht, dann hält das Aluminium die Eintracht im Spiel

Folgerichtig kam Barmke zu weiteren Möglichkeiten. In der 14. Minute hatte Ziska Völker den Blick für Müller, die Eintrachts Torhüterin Johanna Bogon umkurvte und das 2:0 nachlegte. In dieser Phase kamen die Gastgeberinnen zu Chancen im Minutentakt, doch weder Müller noch Bartel, die einmal am Außennetz (20.) und einmal an der Unterkante der Latte (22.) scheiterte, brachten die Kugel ein drittes Mal im Kasten unter.

Martina Müller kehrte noch ein letztes Mal ins TSV-Team zurück und erzielte gleich drei Treffer beim 6:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig. Hier überwindet sie Torhüterin Johanna Bogon zum 2:0. © regios24 | Jens Semmer

Auch beim Versuch von Katharina Runge verhinderte die Latte den Einschlag (35.), Bartel traf den Außenpfosten (38.), dann klärten die Gäste einen weiteren Abschluss von Runge noch so eben auf der Linie (39.). Das vorentscheidende 3:0 gelang einige Minuten nach Wiederbeginn: Bartel wurde zweimal abgeblockt, im dritten Anlauf traf sie aus neun Metern (53.). Vier Minuten später räumte Lina Peth mit ihrem Treffer von der linken Strafraumkante ins kurze Eck auch die letzten Zweifel am Barmker Klassenerhalt aus (57.).

Zwei weitere Treffer machen das halbe Barmker Dutzend voll

Bartel (61.) und Müller (80.) machten das halbe Dutzend voll und sorgten zugleich für den Endstand. Anschließend feierten die Barmkerinnen mit den mehr als 300 Zuschauern gebührend ihren Ligaverbleib. „Die Aufregung vor dem Spiel war nicht nur bei mir, sondern bei uns allen natürlich riesengroß“, betonte Heidemann. Kapitänin Runge ergänzte: „Dass wir nach wenigen Sekunden schon in Führung gegangen sind, war eine enorme Hilfe.“

Mit Blick auf Jesteburgs zu erwartenden Sieg in Büppel schob sie nach: „Wir wussten, dass wir beim Anpfiff nicht im Soll sind, wollten aber keinesfalls nach dem Ergebnis von Jesteburg schauen.“ Davon machte sich der TSV zu keiner Zeit abhängig. „Wir sind voller Überzeugung aufgetreten, wussten aber, dass wir mit dem 2:0 zur Pause noch nicht in Sicherheit sind“, merkte Heidemann an. „Umso größeres Lob an die Mannschaft, dass sie es bis zum Ende konsequent durchgezogen hat.“

TSV: Burmeister (87. Tauer) – Gummert, A. Müller, Rösicke, Reckewell (62. Jaschke) – Runge, Peth – Völker (62. Pribyl), Spelly (67. Engelbrecht), Bartel – M. Müller (87. Stenzel).

Tore: 1:0, 2:0 M. Müller (1., 14.), 3:0 Bartel (53.), 4:0 Peth (57.), 5:0 Bartel (61.), 6:0 M. Müller (80.).