Helmstedt. Die Athletin vom TSV Germania Helmstedt landet in Haldensleben bei 11,40 Metern – und an der Spitze der Landesbestenliste der wU18.

Zoe Fey Heinsch, eines der Leichtathletik-Toptalente des TSV Germania Helmstedt, hat ihre Entwicklung und ihre starke Form in der noch jungen Saison 2024 kürzlich schon unter Beweis gestellt. Nun knackte sie im Dreisprung sogar einen 14 Jahre alten Kreisrekord.

Bereits zum Saisonauftakt, bei den Bezirksmeisterschaften am 1. Mai in Harlingerode, hatte Heinsch im Dreisprung mit 10,93 Metern eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt. Nun pulverisierte sie diese beim Stadionsportfest in Haldensleben regelrecht. Sie übersprang nicht nur erstmals die 11-Meter-Marke, sondern kam schon recht dicht an die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) heran.

Im Waldstadion in Haldensleben landete sie mit ihrem besten von sechs Versuchen – allesamt über 11 Meter – bei 11,40 m. Damit verbesserte sie den bisherigen Kreisrekord der wU18 deutlich und übernahm die Spitzenposition in der niedersächsischen Landesbestenliste in ihrer Altersklasse.

Die Norm für die DJM, die in diesem Jahr in Mönchengladbach ausgetragen werden, liegt bei 11,60 m. „Trainiert Zoe genauso engagiert weiter wie bisher, sollte auch diese Weite für sie im Bereich ihrer Möglichkeiten liegen“, kommentierte ihr Trainer Bernhard Ulrich das Ergebnis.

