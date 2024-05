Schöningen. In ihrem jeweils letzten Spiel für die FSV sorgen Dominik Bode und Petrus Amin mit ihrer Co-Produktion für den Ehrentreffer in Rehden.

Mit buchstäblich letztem Aufgebot fuhr der Fußball-Oberligist FSV Schöningen zu seinem letzten Spiel der Saison 2023/24 beim BSV Schwarz-Weiß Rehden. Neben Keeper Matti Riedel standen Interimscoach Jan Ademeit lediglich noch 13 Feldspieler zur Verfügung. Dementsprechend überraschte die 1:3 (0:2)-Niederlage der Speerstädter auch nicht wirklich.

Bereits in der 5. Minute musste Riedel den Ball zum ersten Mal aus dem Netz holen. Rehdens Alessio Arambasic hatte eine schöne Kombination durch das Mittelfeld mit einem Flachschuss aus 13 Metern ins linke untere Eck abgeschlossen. Der BSV diktierte das Spielgeschehen und erhöhte in der 25. Minute durch einen von Bocar Djumo raffiniert um die Mauer herumgezirkelten Freistoß auf 2:0. Unhaltbar sei er gleichwohl nicht gewesen, gab selbst Riedel zu. „In den ersten 45 Minuten haben wir kein Bein auf den Boden bekommen“, stellte FSV-Sportdirektor Oliver Jonas nüchtern fest.

Kurz nach Wiederbeginn wurde es noch bitterer für die FSV: Rehden griff über seine linke Seite an, dann dribbelte Djumo in den Strafraum und vollendete aus acht Metern zum 3:0 für die Schwarz-Weißen. Dieses Mal gab es für Riedel nichts zu halten. Jonas befürchtete nun schon eine ähnliche Abreibung wie beim 0:5 in Emden. Doch irgendwie fanden die Schöninger diesmal zurück ins Spiel. Sie traten fortan mutiger auf – und belohnten sich. Dominik Bode, der die FSV als Kapitän aufs Feld geführt hatte, bediente Petrus Amin, der sich nach drei Jahren in Schöningen mit seinem Treffer zum 1:3 verabschiedete (69.). „Ich freue mich sehr für die beiden, da es ihr letztes Spiel für die FSV war“, sagte Ademeit anschließend. Die Gäste kamen in der Folge sogar dem zweiten Treffer sehr nahe, dieser gelang ihnen jedoch nicht mehr.

„Es war das erwartet schwere Spiel, Rehden ist schließlich auch eine spielstarke Truppe. Jetzt machen wir einen Haken hinter diese schwierige Saison“, fasste sich Ademeit kurz. Und Sportdirektor Jonas befand: „Das Ergebnis ist okay.“

FSV: Riedel – Bremer, Reiche, Schwerdtfeger (46. Diefenbach), Caringi – Arnold (82. Werner), Hoffie – Bode, Schildener, Üzümcü (89. Lenz) – Amin.

Tore: 1:0 Arambasic (5.), 2:0 3:0 Djumo (27., 47.), 3:1 Amin (69.).