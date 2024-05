Schöningen. Die Schöninger beschließen die Saison in Rehden. Anschließend rückt der frühere Trainer des BFC Dynamo bei der FSV in die Verantwortung.

Der Klassenerhalt ist gesichert, geklärt wird lediglich noch die Frage, ob die Fußballer der FSV Schöningen die Oberliga-Spielzeit 2023/24 als 12. oder 13. beschließen. Die Antwort darauf liefert die letzte Partie beim BSV Schwarz-Weiß Rehden am Freitagabend (19.30 Uhr). Gewissheit herrscht inzwischen bei den Schöningern aber hinsichtlich der Nachfolge des während der Rückrunde zurückgetretenen Cheftrainers Bastian Breves: Christian Benbennek wird neuer Coach der Elmstädter.

Die Euphorie des Winter-Trainingslagers ist bei der FSV schnell verflogen

Rückblende: Nach dem hervorragend verlaufenen Winter-Trainingslager in der Türkei im Januar glaubten die Verantwortlichen der FSV Schöningen an eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde wie in der Saison zuvor. Von der guten Arbeit ihres Cheftrainers überzeugt, verlängerte Vorsitzender Karsten Kräcker den im Juni 2024 auslaufenden Vertrag mit Bastian Breves vorzeitig um zwei Jahre. „Wir wollen eine gewisse Kontinuität auf dem Trainerposten haben und uns weiter verbessern. Wir sind mit der Arbeit von Bastian Breves sehr zufrieden und wollen mit ihm den eingeschlagenen Weg weitergehen“, erklärte FSV-Sportdirektor Oliver Jonas damals.

Doch es sollte anders kommen. In der Liga lief es nach der Winterpause alles andere als wunschgemäß. Nach dem 2:3 gegen den TuS Bersenbrück, der sechsten Niederlage in Folge, traten Breves und sein Co-Trainer Thorsten Kohn zurück. Die Routiniers Daniel Reiche und Jan Ademeit übernahmen als Interimslösung die Verantwortung, während sich Kräcker und Jonas nun auf Trainersuche begaben.

Jonas betonte: „Wir wollen uns die nötige Zeit nehmen, um den geeigneten Trainer zu finden, der zu uns passt.“ Und diesen hat die FSV inzwischen gefunden: Christian Benbennek, zuletzt Coach des Berliner Traditionsvereins BFC Dynamo, übernimmt ab Sommer im Elmstadion. „Wir sind richtig froh, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist. Christian verfügt über die höchste Trainerlizenz, die der DFB vergibt, und hat schon Vereine in höheren Ligen trainiert“, kommentierte Sportdirektor Jonas die Einigung mit dem 51-Jährigen und schob nach: „Ich bin sicher, dass er uns auf einen guten Weg bringen wird.“

Benbennek und Knipser Beck kennen sich schon aus ihrer Zeit beim BFC Dynamo

Zum Trainergeschäft kam der gebürtige Soltauer Benbennek eher durch Zufall, nämlich durch seinen Beruf als Ergotherapeut. „Ich hatte einen kleinen Jungen in Behandlung, der Schwierigkeiten im Bewegungsablauf hatte. Ich kam auf die Idee, dass ihm vielleicht das Fußballspielen helfen würde und stellte ihn beim VfL Wolfsburg vor. Der suchte gerade einen Trainer für die Kleinen und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, sie zu trainieren. Ich habe spontan zugestimmt“, berichtete der 51-Jährige, der seit 2017 Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz (früher Fußballlehrer) ist, nun bei seiner offiziellen Vorstellung.

Für Benbennek folgten sechs erfolgreiche Jahre als Jugendtrainer, bevor er im Herrenbereich namhafte Teams wie Eintracht Braunschweig II, den SV Babelsberg 03, Alemannia Aachen, den österreichischen Bundesligisten SV Ried, den TSV Havelse und schließlich den Regionalligisten BFC Dynamo coachte. Mit den Berlinern, für die damals auch der heutige FSV-Knipser Christian Beck spielte, wurde er 2022 Landespokalsieger und Meister der Staffel Nordost. Nachdem der BFC in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga knapp am Nord-Meister VfB Oldenburg gescheitert war, kam für Benbennek völlig überraschend das Aus bei den Hauptstädtern.

„Jedes Ende ist auch gleichzeitig die Chance auf einen Neuanfang, wenn man daraus gelernt hat. Und das habe ich“, blickte der Trainer zurück. Nun freue er sich auf die neue Herausforderung bei und mit der FSV Schöningen.

Die muss nun zum Saisonabschluss aber erst mal noch beim BSV Rehden antreten. „Nach unserer katastrophalen Leistung gegen Arminia Hannover wollen wir in diesem – zugegeben bedeutungslosen – Spiel etwas gutmachen. Es wird sich zeigen, wer sich jetzt noch mal wie motivieren kann“, sagt Jan Ademeit vor seinem letzten Einsatz als Interimstrainer.