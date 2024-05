Grasleben. Der TSV marschiert in der Bezirksoberliga zum Titel. Die Zweitvertretung steigt nach einem Jahr wieder in die Bezirksliga ab.

Die „Zweite“ muss nach einem Jahr in der Tischtennis-Bezirksoberliga wieder den Gang in die Bezirksliga antreten. Was beim TSV Grasleben nach der Saison aber überwiegt, ist das positive Gefühl, denn: Die „Erste“ ist nach dem Scheitern in der Relegation im Jahr zuvor nun auf direktem Wege zum Titel und somit zum Landesliga-Aufstieg marschiert.

TSV Grasleben I

„Wir wollten nach Möglichkeit einen Platz besser stehen als im Jahr davor. Und das bedeutete eben auf Platz 1“, blickt TSV-Spieler und Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek zurück. Nach einem 9:2 im vereinsinternen Duell mit der Reserve gewann Grasleben I gegen den späteren Tabellenzweiten MTV Hattorf mit 9:1. „Ab diesem Punkt wussten wir, dass entweder in uns mehr oder in den Hattorfern weniger steckt als erwartet“, betont Kaczmarek.

Abgesehen vom 8:8 beim TSV Meine zum Abschluss hielten sich die Grasleber in der Hinrunde schadlos. „Wir hatten nie einen Zweifel daran, dass wir da hingehören, wo wir stehen. Ein Vorteil war auch, dass wir – mit Ausnahme eines Spiels – immer mit den gleichen Sechs angetreten sind. Alle haben durchgezogen, wir sind als Mannschaft aufgetreten“, macht Kaczmarek deutlich. „Riesenkompliment an die Mannschaft, alle wollten.“

„Wir müssen jeden Punkt mitnehmen und zeigen, dass wir auch mit Niederlagen umgehen können. Es wird ein Gradmesser auf spielerischer und menschlicher Ebene.“ Dennis Kaczmarek

Die Meisterschaft geriet zu keiner Zeit in Gefahr. „Die Saison ist rundum gelungen. Wir sind ohne Niederlage geblieben und haben zu Hause alle Spiele gewonnen“, zieht der Grasleber Akteur eine mehr als zufriedene Bilanz.

Dass in der Landesliga ein anderer Wind wehen wird, ist Kaczmarek und Co. bewusst. Zumal mit Bastian Steiner ein Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Der Unterschied zwischen Bezirksoberliga und Landesliga ist gravierend. Mehr als die Relegation oder der direkte Nichtabstieg kann im Idealfall nicht her“, ordnet Kaczmarek ein. „Wir müssen jeden Punkt mitnehmen und zeigen, dass wir auch mit Niederlagen umgehen können. Es wird ein Gradmesser auf spielerischer und menschlicher Ebene.“

TSV Grasleben II

Für den Aufsteiger lief es im Vergleich zur „Ersten“ in die genau entgegengesetzte Richtung. „Vor Saisonbeginn war eigentlich schon nicht mehr möglich als die Relegation“, meint Kaczmarek. „Dafür sind einige Spiele nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen müssen. Die ,Zweite‘ hat fast nie mit den gleichen Sechs gespielt. Das kratzt auch am Selbstvertrauen, wenn man nicht mit der besten Mannschaft losfährt“, weiß der Abteilungsleiter. „Der Abstieg ist absolut kein Weltuntergang, ein bisschen mehr wäre aber vielleicht drin gewesen.“