Lauingen. Die SV-Fußballer können mit einem Erfolg im Nachholspiel am Donnerstag dafür sorgen, dass der zweite sportliche Absteiger feststeht.

Von einer „vorbildlichen Einstellung“ seiner Mannschaft sprach Marcel Schoolmann, der Trainer der SV Lauingen Bornum, nach dem 3:1-Erfolg über den MTV Hondelage am vergangenen Donnerstag. Genau diese soll nun die Grundlage für einen weiteren, ganz wichtigen Erfolg auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 2 sein. Am Donnerstagabend (18.45 Uhr) haben die Lauinger mit der FT Braunschweig II einen direkten Konkurrenten zu Gast.

Lauingen Bornum muss erneut „auf den Punkt genau da sein“

„Unser Auftritt gegen Hondelage war eine wirklich starke Reaktion auf das 1:4 in Rautheim“, blickt der SV-Coach noch einmal auf die vergangene Woche zurück. „Wir waren auf den Punkt genau da. Wenn wir das in den verbleibenden drei Partien wieder so hinbekommen, keine Konzentrationslücken offenbaren und jeder für den Nebenmann kämpft, dann bin ich überzeugt, dass wir drinbleiben werden“, zeigt sich Schoolmann optimistisch.

Aktuell haben die Rot-Weißen zwei Zähler Rückstand auf den SV Arminia Vechelde, der – mit noch einem Spiel mehr in der Hinterhand – den letzten Nichtabstiegsplatz innehat und am Donnerstag praktisch „nebenan“ in Schandelah spielt. Mit Rot-Weiß Schwicheldt (gegen Volkmarode) ist an diesem Abend noch ein weiterer direkter Konkurrent im Einsatz. „Das sind alles ganz wichtige Partien, weil zuletzt fast alle Teams von unten ordentlich gepunktet haben und sicherlich auch in den letzten Spielen noch punkten werden“, verdeutlicht Schoolmann.

„LaBo“ kann die Turner-Reserve in die Kreisliga schicken

Umso wichtiger sei es nun, mit der Turner-Reserve schon mal ein zweites Team (nach der bereits abgestiegenen FSV Schöningen II) abzuhängen. „Für sie ist die Partie bei uns der allerletzte Strohhalm“, stellt der „LaBo“-Trainer klar. Im Falle einer Niederlage bei der SV wären die Braunschweiger abgestiegen.

Für Lauingen Bornum wäre ein „Dreier“ wiederum nur ein weiteres Etappenziel. „Es heißt ja eigentlich, dass man mit 40 Punkten sicher drinbleibt. Darauf will ich mich aber nicht verlassen – wir peilen 42 an“, sagt Schoolmann und unterstreicht damit, dass er mit seinem Team gegen die FT-Reserve, beim FC Wenden (Sonntag) und gegen Rot-Weiß Volkmarode (2. Juni) jeweils Siege anstrebt. „Ich traue das den Jungs zu. Die nötige Anspannung ist da und die Leidenschaft war es, mit Ausnahme des Rautheim-Spiels, auch.“