Helmstedt. Die Landesliga-Fußballer aus Helmstedt trennen sich erst vom MTV Wolfenbüttel 1:1 und siegen dann glücklich gegen Schlusslicht Lehndorf.

Die harte Arbeit der vergangenen Wochen hat sich gelohnt: Die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt verließen dank vier gewonnener Punkte über das Pfingstwochenende die Abstiegsränge. Nachdem der FC dem MTV Wolfenbüttel ein Remis abgetrotzt hatte, siegte er glücklich beim Lehndorfer TSV mit 3:2.

FC Türk Gücü Helmstedt – MTV Wolfenbüttel 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Bauer (56.), 1:1 Mertens (70.).

„Vor dem Spiel hätte ich das 1:1 sofort unterschrieben“, meinte FC-Coach Rene Cassel. Nach 90 intensiven Minuten sah es hingegen etwas anders aus. „Wir waren näher am Sieg als Wolfenbüttel. Auch drei Punkte wären möglich gewesen.“ Die Helmstedter hielten mit dem Tabellenzweiten gut mit, ließen kaum etwas zu.

Nach einer torlosen ersten Hälfte war es, so Cassel, „ein leichtsinniger Fehler“, der zum 0:1 führte. Doch lange musste er sich nicht ärgern, denn eine knappe Viertelstunde später gelang Tim Mertens nach einem Standard der verdiente Ausgleich. Zu mehr reichte es am Ende nicht mehr, Cassel war dennoch zufrieden. „Wir haben immerhin gegen den MTV Wolfenbüttel gespielt. Das ist eine gute Mannschaft mit einer klaren Spielidee.“

FC: Probodziak – Tugrul, Rowold, Mertens, Krecklow – Öztürk,Tounkara – Kurtoglu, Gönülcan, Ada (46. Ammar)– Killian.

Lehndorfer TSV – FC Türk Gücü Helmstedt 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Ataie (5.), 0:2 Kurtoglu (40.), 1:2 Gajiyev (54./FE), 2:2 Konradt (57.), 2:3 Kurtoglu (65./FE). Gelb-Rot: Ataie (56., FC).

In Lehndorf war Türk Gücü in der ungewohnten Rolle des Favoriten. So trat die Cassel-Elf in der ersten Hälfte auch auf. Omid Ataie sorgte für die schnelle Führung, die Semih Kurtoglu noch vor dem Seitenwechsel ausbaute. „In der Halbzeitpause habe ich dann vor Lehndorfs Außenspiel gewarnt“, erklärte der FC-Coach. Gebracht hat das jedoch nicht viel, denn nach einem weiten Diagonalball ging Ataie im Strafraum zu ungestüm zu Werke – Elfmeter und Gelb-Rot. Die Hausherren verkürzten und sie blieben anschließend am Drücker. Nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer gelang ihnen sogar der Ausgleich.

„Lehndorf war richtig gut drauf, hat befreit aufgespielt. Wir hätten auch das 2:3 kassieren können“, gab Cassel zu. Stattdessen waren es die Helmstedter, die nach einem Konter einen Strafstoß zugesprochen bekamen und erneut in Führung gingen. Diese verwalteten sie anschließend und fuhren die drei Punkte ein. „Das sind drei absolut glückliche Punkte für uns“, gestand Cassel. „Aber in unserer Situation nehmen wir sie gerne mit.“ Durch die vier Punkte aus den beiden Spielen zogen die Helmstedter am MTV Gifhorn vorbei und verließen die Abstiegsränge.

FC: Probodziak – Tugrul, Rowold, Mertens, Krecklow, Öztürk –Tounkara Kurtoglu (88. Ammar), Ataie, Gönülcan (77. Friehe) – Killian (78. Pflüger).