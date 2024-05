Helmstedt. Vatan Spor Königslutter hat nach dem 4:1-Sieg über die Helmstedter Reserve nur noch einen Punkt Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

Statt sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden, sind sie tiefer reingerutscht: Die Kreisliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt II blieben bei ihrem Doppeleinsatz über das Pfingstwochenende ohne etwas Zählbares. Erst unterlag die Reserve des Landesligisten zu Hause der SG Sundern mit 0:2 und zwei Tage später verlor sie auch das wichtige Duell gegen das Schlusslicht FC Vatan Spor Königslutter.

SV Lauingen Bornum II – FC Nordkreis 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Ellrich (58.), 1:1 Gottscholl (66.).

Dieser Punkt hilft keinem so wirklich weiter. Sowohl die SV-Reserve als auch der FCN warten seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg.

FC Türk Gücü Helmstedt II – SG Sundern 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Danesch (21., 51.).

Nachdem die SG zuvor aus sieben Spielen nur einen Sieg holte, machte sie es gegen die FC-Reserve nun besser. Leon Danesch brachte seine Farben in der 21. Minute in Führung, kurz nach dem Seitenwechsel sorgte er mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Damit schob sich Sundern in der Tabelle an Rottorf/Viktoria vorbei auf Platz 7.

FC Vatan Spor Königslutter – FC Türk Gücü Helmstedt II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Syuleyman (23.), 1:1 Ada (46.), 2:1, 3:1 Keskin (52., 81.), 4:1 El Ouahidi (87.).

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, das sah auch Vatans Trainer Denis Kartal so. „Helmstedt hat wirklich stark begonnen, hat die Mitte gut zugemacht.“ In Minute 23 ging Türk Gücü dann auch verdient durch Dzheki Syuleyman in Führung.

Erst kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Lutteraner besser ins Spiel – und mit dem Halbzeitpfiff gelang Mehmet Ada der Ausgleich per Strafstoß. „In der zweiten Hälfte hatten wir die Spielkontrolle, wir waren stärker“, meinte Kartal. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff drehten die Hausherren das Spiel komplett, in der Schlussphase schraubten sie das Ergebnis in die Höhe. „Unterm Strich sind es drei verdiente Punkte für uns. Wir haben heute einen wichtigen Schritt gemacht, um den Klassenerhalt noch zu packen.“