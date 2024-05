Barmke. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV liegen in Jesteburg schnell 0:2 hinten. Doch aufgrund eines Unwetters wird die Partie abgebrochen.

Sie hatten sich einiges vorgenommen, doch schnell folgte die Ernüchterung: Im wichtigen vorletzten Saisonspiel beim FC Jesteburg-Bendesdorf wollten die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke den Klassenerhalt klarmachen. Doch nach einer guten Viertelstunde lagen sie bereits mit 0:2 hinten. Aufgrund eines Unwetters wurde die Partie jedoch nach rund 17 Minuten abgebrochen. Glück für den TSV, der bereits am Mittwochabend (18 Uhr) wieder beim FC antreten wird.

Barmke liegt schnell hinten

„Als wir angekommen sind, hat es bereits gehagelt“, erklärte TSV-Trainerin Mandy Heidemann. Der Hagelschauer legte sich zwar, am Himmel waren aber dunkle Wolken aufgezogen, aus der Ferne war Donner zu hören. „Die Schiedsrichterin hat die Partie trotzdem angepfiffen, was auch völlig in Ordnung war“, meinte Heidemann.

Ihr Team fand allerdings gar nicht ins Spiel, Jesteburg war die spielbestimmende Mannschaft, ging früh in Führung und legte wenig später sogar nach. Da das Gewitter jedoch immer näher kam, wurde die Partie unterbrochen. Nach einer Pause holte die Schiedsrichterin wieder beide Mannschaften aufs Feld, doch schnell wurde klar, dass auf dem von Pfützen durchtränkten Rasen nicht mehr ans Weiterspielen zu denken war. Die Partie wurde nach rund 17 Minuten beim Stand von 2:0 für den FC abgebrochen.

„Größte Chance überhaupt“

„Aus Jesteburger Sicht ist es natürlich sehr ärgerlich“, meinte Mandy Heidemann, die anmerkte: „Für uns selbst ist es die größte Chance, die wir überhaupt bekommen konnten.“ Die Partie wurde für Mittwochabend (18 Uhr) neu angesetzt. „Wir wollen es auf jeden Fall besser machen“, stellte Heidemann klar. Jedoch muss sie erst einmal schauen, wer zur Verfügung stehen wird. „Ich hoffe, dass viele so kurzfristig noch Urlaub bekommen.“

Übrigens: Holstein Kiel rettete sich mit einem 3:1-Sieg am Pfingstsonntag bei Spitzenreiter Henstedt-Ulzburg. Somit ist es nur noch ein Zweikampf zwischen Barmke und Jesteburg um den verbleibenden Platz in der Regionalliga.