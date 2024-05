Schöningen. Im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison zeigen die Schöninger keinen guten Auftritt und unterliegen Abstiegskandidat Arminia Hannover.

Den Heimabschluss hatte sich die FSV Schöningen sicherlich anders vorgestellt: Am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga unterlagen die Elmstädter vor mehr als 200 Zuschauern dem gegen den Abstieg kämpfenden SV Arminia Hannover trotz fast 80-minütiger Überzahl mit 1:2 (0:2).

Arminia startet furios – und schwächt sich selbst

Beide Teams waren mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie gegangen. Während die Heimelf nach dem 1:1 in Meppen in der Vorwoche schon gerettet war, mussten die Arminen unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Dementsprechend spielten sie auch auf Sieg und setzten die FSV früh unter Druck. Bereits in der 9. Minute hatte Lasse Denker die Chance auf das 1:0 für die Hannoveraner, doch Schöningens Schlussmann Niclas-Ben Edelmann war zur Stelle.

Nur zwei Minuten später rettete der Pfosten, bei einem Flachschuss von David Lucic hatten nur Zentimeter zur Gäste-Führung gefehlt. Mitten in der Sturm- und Drangphase der Landeshauptstädter gab es dann jedoch einen großen Aufreger: Nikita Marusenko erwies seinen Arminen einen Bärendienst, als er bei einem Abwehrversuch gegen Niklas Kühle zu spät kam und ihm von hinten in die Beine trat – glatt Rot (12. Minute).

Wer von den Zuschauern nun dachte, das Spiel würde sich zugunsten der Hausherren entwickeln, sah sich getäuscht. Auch in Unterzahl waren die Gäste die aktivere Mannschaft. Die logische Konsequenz war dann auch die Hannoveraner Führung: Nach einer Ecke wurde der Ball unsauber geklärt und landete vor den Füßen von Lucic, der trocken aus 12 Metern zum 1:0 für die Gäste traf (22.). Und nur sechs Minuten später legte Hannover nach: Einen Freistoß von der Strafraumgrenze zirkelte Pino Ballerstedt um die Mauer herum zum 2:0 in die Maschen. Und was kam von der FSV bis zum Seitenwechsel? Sie hatte lediglich zwei Abschlüsse, die jedoch nichts einbrachten.

Schwacher Auftritt enttäuscht Ademeit

Erst in Durchgang 2 wurden die Elmstädter etwas besser, sie forderten Gäste-Keeper Dominik Grimpe jedoch nicht ernsthaft. Wohl auch deshalb, weil die Arminen in jeden Zweikampf mit voller Leidenschaft gingen. Man merkte den Gästen an, dass sie im Abstiegskampf bis in ihre Grenzen gingen – und auch an die Grenzen des Erlaubten. Grimpe riss in Minute 83 den heranstürmenden Cenay Üzümcü um, Strafstoß! Diesen schnappte sich Petrus Amin und verkürzte auf 1:2.

Zum Ausgleich reichte es in der Folge jedoch nicht mehr, dafür war die Leistung der Gastgeber einfach nicht gut genug. „Ich würde heute am liebsten gar nichts sagen. Leider war das nicht die Vorstellung, die wir abliefern wollten. Aber es gibt solche Tage“, resümierte Interimstrainer Jan Ademeit enttäuscht.

FSV: Edelmann – Bremer, Behling, Reiche, Martinowski (38. Caringi) – Arnold, Kohl (58. Hoffie) – Bode (67. Winter), Kühle (46. Üzümcü) – Beck, Amin (85. Evers).

Tore: 0:1 Lucic (22.), 0:2 Ballerstedt (28.), 1:2 Amin (84./FE).

Rot: Marusenko (12./Arminia).