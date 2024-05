Helmstedt. Die Landesliga-Fußballer aus Helmstedt empfangen am Samstag Wolfenbüttel und gastieren am Montag bei Schlusslicht Lehndorf.

Sie spulten in den letzten Wochen ein hartes Programm ab – und jetzt wird es nicht gerade einfacher. Nach vier Englischen Wochen in Folge müssen die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt binnen 46 Stunden gleich zweimal ran. Am Samstag (17 Uhr) ist der Tabellendritte MTV Wolfenbüttel zu Gast an der Kantstraße, am Montag geht es ab 15 Uhr zum abgeschlagenen Schlusslicht Lehndorfer TSV.

FC Türk Gücü Helmstedt – MTV Wolfenbüttel (Sa., 17 Uhr). Die Last-Minute-Niederlage gegen Bleckenstedt am Mittwochabend hat FC-Coach Rene Cassel noch nicht so richtig verdaut. „Sie tut auf jeden Fall noch weh“, gibt er zu. „Bei den Jungs habe ich auch gesehen, dass die Köpfe danach leer waren.“ Die Niederlage richtig aufarbeiten konnte sein Team derweil nicht, „wir haben danach nicht mehr trainiert“, erklärt Cassel. Angesichts der hohen Belastung durch die zahlreichen Spiele und der personellen Situation will der Trainer kein Risiko eingehen und seine Jungs vor dem wichtigen Pfingstwochenende etwas schonen.

Mit Wolfenbüttel ist nun ein Gegner zu Gast, „der viel übers Zentrum kommt und dort auch brutal stark ist“, so Cassel, der den kommenden Gegner gegen den MTV Gifhorn beobachtet hat. „Gifhorn hat Wolfenbüttel zu viel spielen lassen und wurde dafür bestraft. Deshalb werden wir den Gegner schon früher anlaufen und ihn so unter Druck setzen.“

Die Defensive war in den vergangenen Wochen nicht das Problem beim FC Türk Gücü, in den vergangenen sechs Spielen kassierte er lediglich vier Gegentore. „Da haben wir uns wirklich gesteigert. Defensiv sind wir mittlerweile gefestigt. Jetzt müssen wir nur noch vorne mehr Druck aufbauen“, fordert Rene Cassel. „Bis zum letzten Drittel sind wir wirklich wach und griffig. Aber uns fehlt die letzte Überzeugung, um auch das Tor zu machen.“

Lehndorfer TSV – FC Türk Gücü Helmstedt (Mo., 15 Uhr). Ganz anders ist die Rolle der Helmstedter am Pfingstmontag in Lehndorf. „Da nehme ich meine Mannschaft in die Pflicht“, sagt der FC-Trainer vor dem Duell mit dem bereits als Absteiger feststehenden TSV. „Auch wenn Lehndorf die Saison einfach nur noch zu Ende bringen möchte, müssen wir mit voller Konzentration in das Spiel gehen und dürfen nicht die Einstellung haben, dass wir es irgendwie schon schaffen. Wir müssen alles geben, um die drei Punkte auch einzufahren.“

Die personelle Situation ist bei den Kreisstädtern derweil weiter angespannt. Neben zahlreichen Ausfällen steht Maurice Friehe für die beiden Spiele nicht zur Verfügung. „Und Daniel Pflüger ist krank geworden. Er wird zumindest am Samstag nicht spielen können“, erklärt Cassel vor dem so wichtigen Doppelspieltag.