Barmke. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV stehen vor der Partie in Jesteburg unter Druck. Ein Punkt würde zum Ligaverbleib reichen.

In den vergangenen Wochen hätten sie schon alles klarmachen können, doch die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke haben einen Matchball nach dem anderen liegen gelassen. Zwei Spieltage vor Schluss ist die Elf von Trainerin Mandy Heidemann immer noch nicht gerettet. Am Sonntag (15 Uhr) steht nun ein ganz wichtiges Spiel beim FC Jesteburg-Bundestorf an, der den ersten Abstiegsrang belegt.

Mehr als zwei Monate ohne Sieg

„Das Gute ist, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Wir müssen nicht auf die anderen Ergebnisse schauen“, meint Heidemann. Das war jedoch auch in den vergangenen Wochen der Fall, doch ihre Mannschaft spielt einfach keine gute Rückrunde und wurde in der Tabelle immer weiter durchgereicht. Seit sieben Ligaspielen wartet der TSV auf einen Sieg, zudem schied er im Halbfinale des Niedersachsenpokals aus. Die Tendenz spricht derzeit nicht für ihn. Besonders offensiv hapert es. Seit dem letzten Sieg gegen Büppel am 17. März gelang es Barmke in keinem Spiel, mehr als ein Tor zu erzielen.

Einen Grund, den Kopf vor dem vorentscheidenden Spiel in den Sand zu stecken, gibt es jedoch nicht. Schließlich hat Barmke die deutlich bessere Ausgangslage, bei noch zwei ausstehenden Spielen hat ihr Team vier Punkte Vorsprung auf Jesteburg. Sprich, ein Unentschieden würde am Sonntag reichen, um den Klassenerhalt klarzumachen. Doch auch wenn ihr Team nicht zum Siegen verdammt ist, will Heidemanns Elf so auftreten. „Wir werden uns nicht zurückziehen und hoffen, dass wir die Null halten“, stellt die Trainerin klar. „Am Ende kann immer einer durchrutschen und dann wäre die Enttäuschung groß. Das wollen wir gar nicht erst riskieren. Wir werden wie gewohnt unser Offensivspiel aufziehen und selbst versuchen, die Partie zu gewinnen.“

Heidemann erwartet „typischen Abstiegskampf“

Heidemann rechnet auch nicht gerade mit einem schönen Fußballspiel. „Es wird sehr ekelhaft. Es wird eine zweikampf- und laufintensive Partie. Eben typischer Abstiegskampf.“ So ist die Trainerin auch der Meinung, dass ihr Team diesen angenommen hat und weiß, wie es nun aufzutreten hat. „Die Anspannung ist zu spüren. Wir haben in den letzten Wochen viel liegen lassen. Jetzt geht es um die Wurst.“

Personell sieht es bei den Barmkerinnen ordentlich aus. Zwar wird Lea Wohlfahrt nach ihrer roten Karte gegen den Hamburger SV II aus der Vorwoche am Sonntag fehlen, „ansonsten haben wir aber wieder einen großen Kader“, freut sich Heidemann.