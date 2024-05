Helmstedt. Der FC Türk Gücü Helmstedt II kann sich den vorzeitigen Klassenerhalt sichern und dabei Vatan Spor Königslutter den Gnadenstoß geben.

Während der Ball auf den meisten Plätzen im Kreis Helmstedt ruht, stehen über das Pfingstwochenende vereinzelt Nachholspiele an. Dabei hat der FC Türk Gücü Helmstedt II die Chance, den vorzeitigen Klassenerhalt in der Kreisliga klarzumachen. Eigentlich hätte auch in der 1. Kreisklasse am Samstag gekickt werden sollen. Doch die FSV Schöningen III verlegte ihr Heimspiel gegen die SG Lapautal auf den nächsten Freitag (18.30 Uhr).

SV Lauigen Bornum II – FC Nordkreis (Sa., 11 Uhr). Völlig druckbefreit können beide Mannschaften in das Spiel gehen. Den Klassenerhalt haben sie bereits sicher, nun geht es lediglich darum, wer die Saison noch auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen wird. Die bessere Ausgangslage hat dabei der FCN, der zwar ein Spiel mehr absolviert hat als die SV, aber auch drei Punkte mehr auf dem Konto hat und über die deutlich bessere Tordifferenz verfügt.

FC Türk Gücü Helmstedt II – SG Sundern (Sa., 14 Uhr). „Ich kann Sundern überhaupt nicht einschätzen“, gibt FC-Coach Besim Ibishi zu. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sein Team auf die SG trifft, in drei Wochen geht es dann noch einmal gegeneinander. „Unser Fokus wird eher auf dem Spiel am Montag liegen. Deshalb werde ich auch ein paar Spieler schonen.“

FC Vatan Spor Königslutter – FC Türk Gücü Helmstedt II (Mo., 15 Uhr). Die Ausgangslage ist klar: Die Gäste können den Klassenerhalt mit einem Sieg eintüten, Schlusslicht Vatan muss hingegen dringend gewinnen, um dem rettenden Ufer näher zu kommen. Besim Ibishi warnt sein Team vor zu viel Leichtsinnigkeit vor dem Spiel. „Wir müssen aufpassen, Vatan ist keine schlechte Mannschaft. Spielerisch und kämpferisch ist die Truppe wirklich gut.“ Jedoch meint er auch: „Hinten ist sie dafür anfällig. Deshalb werden wir sie von Anfang an attackieren, um das Spiel auch zu gewinnen.“ Da die Hausherren unter Zugzwang stehen, dürften auch sie auf Sieg spielen. Bei noch vier ausstehenden Spielen haben sie vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.