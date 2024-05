Helmstedt. Die Helmstedter Kegler holen bei den Wettkämpfen auf Schere-Bahnen gleich fünf Titel und zahlreiche Podestplatzierungen.

Starke Ausbeute der Schere-Kegler des KSV Helmstedt bei den Bezirksmeisterschaften in Salzgitter-Lebenstedt: Zahlreiche Titel gingen an die heimischen Kegelsportler, zudem sicherten sie sich mehrere Podestplatzierungen und Qualifikationen zur Landesmeisterschaft in Nordhorn.

Team- und Paarwettkämpfe

Die Vizemeisterschaft holte sich der KSV direkt zu Turnierbeginn im Mannschaftswettbewerb der Herren A. Gerhard Otto (692 Holz), Siegfried Kurschke (702), Wolfgang Sparenberg (727) und Burghard Täger (767) landeten mit einem Gesamtergebnis von 2888 Holz auf dem zweiten Platz. Für den ersten Titel an diesem Wochenende sorgten derweil Debby Keeling und Benjamin Keipert im Mixed-Paarkampf. Mit 588 Holz landeten sie deutlich vor dem KV Wolfsburg (494) auf Platz 1.

Fest in Helmstedter Händen war indes der Paarkampf der Herren, auf dem Treppchen fanden sich ausschließlich KSV-Kegler wieder. Den Titelgewinn feierten Stefan Seibt und Burghard Täger (616). Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Benjamin Keipert/Wolfgang Sparenberg (556) und Pasqual Eberlein/Marc Phillip Copei (521).

Einzelwettkämpfe

Im vergangenen Jahr gelang Pasqual Eberlein der Gewinn der Bezirksmeisterschaft in der Altersklasse M24. Dieses Kunststück wiederholte er nun. Mit einem großen Vorsprung auf die Konkurrenz und 820 Holz feierte er die Titelverteidigung. Sein Vereinskamerad Marc Philip Copei wurde mit 680 Holz Vierter. Auch in den Damen-Einzeln war der KSV erfolgreich unterwegs: Nach ihrem Sieg beim Mixed-Paarkampf landete Debby Keeling auch im Einzel auf Platz 1 (703).

Im Herren-Einzel schaffte es Stefan Seibt mit 755 Holz auf Treppchen, er gewann Bronze. Sein Teamkollege Benjamin Keipert folgte dahinter auf dem vierten Rang (744). Beide haben sich für die Landeswettkämpfe qualifiziert, genauso wie Siegfried Kruschke, der bei den Herren A Vierter wurde (741). Für den fünften und somit letzten Helmstedter Titel sorgte Burghard Täger bei den Herren B mit starken 787 Holz. Wolfgang Sparenberg (718) und Arnd Borchert (713) landeten auf den Plätzen 3 und 4.

„Mit dem Abschneiden in Salzgitter können wir sehr zufrieden sein“, freute sich KSV-Sportwart Rüdiger Strich. „Jetzt heißt es, weiter fleißig trainieren, sodass wir auch bei der Landesmeisterschaft in Nordhorn erfolgreich abschneiden.“