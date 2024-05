Königslutter. Die personell angeschlagenen Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter müssen sich dem TC BW Berlin mit 1:8 geschlagen geben.

Die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter müssen weiter auf etwas Zählbares warten: Auch im zweiten Saisonspiel setzte es für den Regionalligisten eine Niederlage. Dem amtierenden deutschen Meister TC 1899 Blau-Weiß Berlin hatten die Lutteranerinnen nicht viel entgegenzusetzen und mussten sich mit 1:8 geschlagen geben.

Die Partie stand unter keinen guten Vorzeichen. Die Gastgeberinnen, die ihre Spiele auf der Anlage des TV Jahn Wolfsburg austragen, mussten auf Jasmin Heckel (krank) verzichten. „Da wir ohnehin schon einen kleinen Kader haben, mussten wir ein Einzel und ein Doppel somit kampflos abschenken“, erklärte TSG-Mannschaftsführerin Nina Heckeroth.

Die weiteren Matches wollten die Lutteranerinnen den Blau-Weißen allerdings nicht einfach so herschenken. Im Spitzeneinzel hatte Nina Jaworowski ihre Gegnerin Marie Gervelis-Schlömer am Rande einer Niederlage, doch im Match-Tiebreak setzte sich die Hauptstädterin mit 10:8 durch. Während Janine Krebs, Heckeroth und Swantje Röske glatt in zwei Sätzen verloren, sorgte Martina Behnsen für den ersten Lutteraner Punktgewinn. Gegen Heide Maaß feierte sie einen Sieg im Match-Tiebreak (6:3, 2:6, 12:10).

So stand bereits nach den Einzelpartien fest, dass die Punkte nach Berlin gehen würden. In den abschließenden Doppelpaarungen hatte die TSG dem deutschen Meister nichts mehr entgegenzusetzen, alle Partien gingen glatt in zwei Sätzen verloren. „,Egal, Kopf hoch. Die Niederlage ist nicht so wild“, meinte Heckeroth nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel. Gegen Berlin sei ihr Team ohnehin nur der klare Außenseiter gewesen. „Wir richten unseren Blick jetzt auf das Spiel gegen Havelse, das wird viel wichtiger. Noch ist für uns alles drin.“