Helmstedt . In der 1. Fußball-Kreisklasse muss sich der STV Holzland dem MTV mit 2:5 geschlagen geben. Sunstedt klopft noch einmal oben an.

Ein Zähler hätte dem STV Holzland gereicht, um vorzeitig den Kreisliga-Aufstieg einzutüten. Doch der Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse ließ diesen Matchball ungenutzt. Gegen den Verfolger MTV Sunstedt setzte es eine überraschend deutliche 2:5-Pleite.

STV Holzland – MTV Sunstedt 2:5 (2:1). Tore: 1:0 Müller (1.), 1:1 Lunkewitz (8.), 2:1 Weigert (35.), 2:2 Tiemann (58.), 2:3, 2:4 Lunkewitz (82., 89.), 2:5 Kresin (90.+3).

Besser hätte die Partie aus Sicht der Gastgeber nicht laufen können, nach nicht einmal einer gespielten Minute brachten sie den Ball im Sunstedter Kasten unter. Die Antwort des MTV sollte jedoch nicht lange auf sich warten lassen, bereits in der 8. Minute glich Toptorjäger Steve Lunkewitz aus. „Danach haben wir nicht viel zugelassen“, berichtete Gäste-Trainer Heiko Begau. „Wir haben es Holzland wirklich schwer gemacht, im Zentrum haben wir alles gut zugestellt.“ Möglichkeiten für den Spitzenreiter ergaben sich nur bei ruhenden Bällen. Einen davon nutzte Marius Weigert zur erneuten Führung.

Doch auch davon ließ sich Sunstedt nicht beeindrucken. „Wir wollten unbedingt zeigen, was in uns steckt“, erklärte Begau. Und sein Team lieferte ab. Miles Tiemann sorgte nach einer knappen Stunde für den erneuten Ausgleich, in der Schlussphase war es ein Spiel auf ein Tor. „Bei Holzland haben die Kräfte nachgelassen und wir haben uns die Tore richtig schön rausgespielt“, sagte der MTV-Trainer. Mit seinen Saisontoren 33 und 34 brachte Lunkewitz sein Team auf die Siegerstraße, den Schlusspunkt setzte Robin Kresin in der Nachspielzeit. „Alles in allem war es ein hochverdienter Sieg für uns“, resümierte Begau.

TSV Grasleben – SpVg Süpplingen 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Jaeger (54.), 2:0 Schräder (79.), 3:0 Mücke (88.), 4:0 Osteroth (90.).

TSV Barmke – Meinkoter SV Gast n. ang.

TuS Beienrode – FC Heeseberg II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Eigentor Neugebauer (13.), 2:0, 3:0, 4:0 Untermann (20., 23., 32.) 5:0 Kolodin (50.), 6:0 Untermann (65.), 7:0 Untermann (73.).

TSV Danndorf II – FC Schunter II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Frey (3.).

FSV Schöningen III – FC Nordkreis II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Quinque (11.), 2:0 Berbaum (70.).

SG Offleben/Büddenstedt – SG Lapautal 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Behrens (69.), 0:2 Gosse (77.), 1:2 Schmidt (82.), 2:2 Lobe (83.).