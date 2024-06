Osterode. So sehen die Staffeln mit Altkreis-Beteiligung von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse aus. Auch der Rahmenspielplan für die kommende Fußballsaison steht fest.

Die neue Fußballsaison wirft langsam, aber sicher ihre Schatten voraus. Nachdem die Einteilungen und Spielpläne auf Bezirksebene bereits veröffentlicht wurden, hat nun auch der NFV-Kreis Göttingen-Osterode nachgezogen. Dabei gibt es zwar bei den einzelnen Staffeln wenige Überraschungen bei der Zusammenstellung, darüber hinaus hat sich aber einiges getan.

„Wie jedes Jahr gab es diverse Veränderungen aufgrund von Mannschaftsmeldungen, neuen Spielgemeinschaften, Absteigern und Aufsteigern, sowie Verzicht auf Spielklassen zu berücksichtigen.“ Klaus Henkel

Die Einteilung selbst ist dabei nicht immer ganz einfach, wie Klaus Henkel, der Kreisspielausschussvorsitzende, berichtet: „Wie jedes Jahr gab es diverse Veränderungen aufgrund von Mannschaftsmeldungen, neuen Spielgemeinschaften, Absteigern und Aufsteigern, sowie Verzicht auf Spielklassen zu berücksichtigen.“ Für den Altkreis Osterode galt das allerdings nur sehr bedingt. Einzig der SV Lerbach hat sich aus der 1. Kreisklasse zurückgezogen und tritt künftig in einer Spielgemeinschaft mit TuSpo Petershütte III in der 3. Kreisklasse an. Zudem schickt der VfL 08 Herzberg künftig eine neue zweite Mannschaft ins Rennen.

Herzberg ist gleich doppelt zurück in der 1. Kreisklasse

Die Welfenstadt steht zudem auch im Fokus, wenn es um die 1. Kreisklasse Nord geht. Mit dem VfL 08 und dem FC Vatan haben gleich zwei Herzberger Teams den Aufstieg geschafft und kehren in die zweithöchste Spielklasse des NFV-Kreises zurück. Da die beiden Kreisliga-Absteiger Hattorf und Bilshausen auch jeweils in die Nord-Gruppe eingegliedert werden, steigt die Staffelstärke von zuletzt elf auf nun zwölf Teams. Ein neuer Name ist zudem die SG Radolfshausen, in der neben dem TSV Landolfshausen/Seulingen II auch die SG Ebergötzen/Krebeck eingegliedert ist.

Aufgrund der nur geringen Staffelgrößen in der 2. Kreisklasse wurde das Spielsystem angepasst. Gespielt wird eine Anderthalbfach-Runde, jede Mannschaft trifft also dreimal auf den jeweiligen Konkurrenten. Um die 2. Kreisklassen zu stärken, wird es aus den vier Staffeln der 3. Kreisklasse jeweils drei Aufsteiger geben. Außerdem wird in der 3. Kreisklasse letztmals mit vier Staffeln gespielt, eine Staffel fällt ab der Saison 2025/26 raus.

Nach zu vielen Karten muss man jetzt zugucken

Änderungen gibt es bei Sperren. Künftig gilt für alle Spielklassen, dass man nach der fünften gelben Karte sowie nach einer gelb-roten Karte für die nächste Partie gesperrt ist. Zudem wird eine Spielsperre auch für Offizielle in allen Klassen eingeführt. „Jeweils nach der dritten gelben sowie einer gelb-roten Karte muss man zusehen, verbunden mit der Wirksamkeit auch für den Einsatz als aktiver Spieler“, erläutert Henkel.

Fest steht auch, wann die neue Fußball-Saison auf Kreisebene beginnt. Von der Kreisliga bis zur 2. Kreisklasse wird am Wochenende des 11. August gestartet, in der 3. Kreisklasse geht es eine Woche später los. Als letzter Spieltag für mögliche Nachholspiele vor der Winterpause ist der 1. Dezember vorgesehen, nach dem Jahreswechsel geht es im Frühjahr 2025 am 9. März weiter. Das Saisonfinale steigt in allen Spielklassen am 15. Juni, eine Woche später werden die Endspiele im Krombacher-Kreispokal ausgetragen.

Mit Alexander Dix freut sich Henkel außerdem, ein neues Gesicht im Kreisspielausschuss begrüßen zu können. Der Förster wird die Staffelleitung in der 3. Kreisklasse A sowie in der 4. Kreisklasse, der Kleinfeld-Staffel, übernehmen. In dieser Staffel sind aber keine Teams aus dem Altkreis Osterode vertreten.

Das sind die einzelnen Klassen mit Altkreis-Beteiligung

Kreisliga Göttingen-Osterode: SG Lenglern (Absteiger), SC Rosdorf (Absteiger), Bovender SV II, FC Höherberg, TSV Nesselröden, SC HarzTor, SSV Neuhof, FC SeeBern, VfB Südharz, SG Pferdeberg, TSV Dramfeld, TSV Groß Schneen, SC Eichsfeld (Aufsteiger), SG Niedernjesa (Aufsteiger).

1. Kreisklasse Nord: FC Merkur Hattorf (Absteiger), SV BW Bilshausen (Absteiger), SV Förste, SV Rot-Weiß Hörden, SV Rotenberg II, TuSpo Petershütte II, TSC Dorste, VfL Olympia Duderstadt, SG Bad Grund/Badenhausen, SG Radolfshausen (bisher TSV Landolfshausen/Seulingen II), VfL 08 Herzberg (Aufsteiger), FC Vatan Herzberg (Aufsteiger).

2. Kreisklasse Nord: 1. FC Freiheit (Absteiger), SC HarzTor II, VfR Dostluk Osterode II, VfB Südharz II, SG TSV Eintracht Wulften/Lindau II, FC Merkur Hattorf II, FC Eisdorf II (Aufsteiger).

3. Kreisklasse A: SG Sösetal, SG TuSpo Petershütte III/SV Lerbach, SC HarzTor III, FC Westharz, SG Bad Grund/Badenhausen II, SV Rotenberg III, 1. FC Freiheit II, VfL 08 Herzberg II (Neumeldung).

