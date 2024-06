Braunlage. Der Eishockey-Regionalligist aus Braunlage gibt die nächste Vertragsverlängerung bekannt. Um den Spieler gab es im Vorfeld einige Gerüchte.

Die Harzer Falken haben ihrem Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord ein weiteres Puzzleteil hinzugefügt. Auch der Stürmer Davide Vinci wird weiter für die Braunlager auf Torejagd gehen. Der 26-jährige Angreifer hat seinen Vertrag am Wurmberg um ein Jahr verlängert.

Dabei hatte es vor kurzem noch einige Wechselgerüchte gegeben. Das ansonsten gut informierte Internetportal Icehockeypage hatte den Abgang Vincis aus dem Harz mit Ziel Oberliga Nord verkündet. Schon da hatten sich Club und Spieler überrascht gezeigt, schließlich befand man sich in guten Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Diese wurde nun auch schriftlich fixiert.

Davide Vinci - ein Stürmer mit Oberliga-Erfahrung

Vinci wechselte erstmals in der Saison 2019/20 von den Eisbären Regensburg an den Wurmberg und lief parallel für den Kooperationspartner, die Saale Bulls Halle, in der Oberliga auf. In der darauffolgenden Saison gehörte er fest zum Team der Saale Bulls in der Oberliga Nord. Nach einem weiteren Jahr in der dritthöchsten Spielklasse bei den Moskitos Essen fand der wuselige Flügelflitzer in der Saison 2022/23 den Weg zurück an den Wurmberg.

In der vergangenen Spielzeit bildete er fast durchgängig mit Regan Nagy und Filip Mrava eine Sturmreihe. Besonders in den Playoffs trumpfte diese Formation auf und sorgte immer wieder für die entscheidenden Tore auf dem Weg zur Meisterschaft. In der Hauptrunde konnte Vinci zunächst in 22 Spielen 28 Scorerpunkte sammeln (10 Tore/18 Vorlagen). In den sechs Playoff-Spielen gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen, damit war er teaminterner Topscorer.

„Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst und wünschen uns viele tolle Momente im Falkentrikot in der kommenden Saison“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung zur Vertragsverlängerung des gebürtigen Mannheimers. Bei den Adlern lernte Vinci das Eishockeyspielen, ehe er als Jugendspieler fünf Jahre in Regensburg aktiv war und dort auch den Sprung in den Seniorenbereich schaffte.

