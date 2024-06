Osterode. Am Samstag endet der Etappenmarathon mit dem siebten und letzten Abschnitt. Wer jeden Tag dabei war, kann stolz auf die Marathondistanz zurückblicken.

Am Samstag stehen beim Osteroder Etappenmarathon die letzten Meter auf dem Programm. Mit dem vom MTV Osterode angebotenen Abschnitt endet die diesjährige Auflage bereits wieder. Der Start erfolgt um 16 Uhr am Jugendgästehaus Osterode, das Ziel der Rundstrecke ist dann die Turnhalle Bleichestelle. Wer mitlaufen möchte, kann sich auch nur für die Schlussetappe anmelden, sollte aber rechtzeitig vor Ort sein.

Unter der Woche wurde vor allem in den Dörfern und Ortsteilen rund um die Kernstadt gelaufen. Angefangen mit der Etappe am Sonntag beim MTV Förste waren im Anschluss die TG LaPeKa, der MTV Freiheit, der TSV Schwiegershausen und der TSC Dorste an der Reihe. Am Freitag lud der SFC Harz-Weser zu seiner Runde von der Wartbergschule aus ein.

Auch in diesem Jahr stimmt die Resonanz

Die Resonanz war auch diesmal sehr gut. So gingen beispielsweise in Dorste mehr als 200 Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker an den Start. Rund sieben Kilometer führte die Strecke vom Sportplatz aus durch die Feldmark und wieder zurück. Wieder am Sportlerheim angekommen, warteten dank des emsigen Helferteams des TSC Dorste schon etliche Salate, Pommes, Grillgut und kühle Getränke auf die Teilnehmer.

Auch am Samstag wird es nach dem sportlichen Teil wieder einen gemütlichen Ausklang geben. Die Siegerehrung findet im Anschluss ab 18 Uhr statt, eine offizielle Zeitnahme und Wertung gibt es aber nicht. An der Turnhalle werden die Urkunden und Präsente ausgegeben, alle anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen zudem an einer Verlosung von Sachpreisen teil.

Weitere Informationen gibt es unter www.etappenmarathon.de.

