Schöningen. Als einziger Starter aus dem NLV-Kreis Osterode nimmt Henning Holland an den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Senioren teil. Der Erfolg ist überwältigend.

Am vergangenen Wochenende fanden in Schöningen die diesjährigen Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Senioren statt. Einziger Teilnehmer aus dem NLV-Kreis Osterode war Henning Holland von der LG Osterode, der in insgesamt fünf Disziplinen in der Klasse M60 an den Start ging - und reichlich dekoriert an den Harzrand zurückkehrte.

Los ging es für den Schwiegershäuser am Samstag zunächst über die 100 Meter Hürden. Ein flüssiger Lauf über die zehn Hürden wurde mit der guten Zeit von 18,60 Sekunden und dem ersten Titel eines Landesmeisters belohnt. Dann stand der Dreisprung auf dem Programm. Hier absolvierte Holland nur zwei Versuche, um Kraft für den Rest des Tages zu sparen. Seine erzielte Weite von 9,91 Meter bedeuteten in der Endabrechnung trotzdem den zweiten Titel an diesem Tag.

Henning Holland siegt, obwohl das Training fehlt

Weiter ging es in dem eng getakteten Programm mit dem Hochsprung. Wegen fehlenden Trainings stieg der LGO-Athlet bereits bei einer Höhe von 1,30 Meter in den Wettkampf ein. Er konnte dann bis einschließlich 1,50 Meter alle Höhen bereits im ersten Versuch meistern und sicherte sich damit den dritten Titel des Tages. Die Höhe bedeuteten im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um drei Zentimeter, damit war Holland natürlich sehr zufrieden.

Zum Abschluss des Tages standen dann noch die 300 Meter Hürden auf dem Programm. Bei sehr starkem Wind war es nicht einfach, über die Hürden zu laufen. Dies spiegelte sich auch bei der Zeit von 54,12 Sekunden wider. Doch auch die Konkurrenz hatte mit diesen Problemen zu kämpfen, so konnte Holland seinen insgesamt vierten Titel bei diesen Meisterschaften erzielen.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Das harte Programm macht sich bemerkbar

Für den Harzer stand am Sonntag schließlich noch der Weitsprung auf dem Wettkampfplan. Nach dem harten Programm am Samstag hatte Holland mit heftigen Rückenschmerzen zu kämpfen, was sich beim Anlauf und der erzielten Weite deutlich bemerkbar machte. So reichte es an diesem Tag nur zu 4,44 Meter. Da auch die Konkurrenz schwächelte, freute sich der Leichtathlet der LG Osterode trotz der für ihn nicht zufriedenstellenden Weite über seinen fünften Titel an diesem Wochenende.

Da der Wettkampf gleichzeitig als Bezirksmeisterschaften des NLV-Bezirkes Braunschweig ausgetragen wurde, kamen noch einmal fünf Titel eines Bezirksmeisters hinzu. Trotz der nicht reibungslosen Vorbereitung war es somit ein super Wochenende, in der Endabrechnung konnte Holland satte zehn Goldmedaillen einsammeln. Zu den Deutschen Meisterschaften in Erding wird der Harzer aufgrund des Trainingsrückstandes allerdings nicht fahren, im Vorjahr hatte Holland noch zwei Bronzemedaillen geholt. Geplant ist jedoch aktuell noch die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften, die Ende Juni in Rathenow ausgetragen werden.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: