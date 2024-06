Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord geht es einen Spieltag vor dem Ende torreich zu. Das Schlusslicht darf endlich jubeln, auch der Vizemeister steht fest.

In der 1. Kreisklasse Nord sind einen Spieltag vor Schluss alle wichtigen Entscheidungen gefallen, auch die Vizemeisterschaft ist vergeben. Jubel gab es derweil beim als Absteiger feststehenden 1. FC Freiheit.

TuSpo Petershütte II - SV Förste 1:1 (0:1). Mit einem friedlichen Unentschieden trennten sich die Teams bereits am Freitagabend in Lasfelde. Jannik Leimeister hatte die Gäste in Führung gebracht (29.), Dario Hoelzel für Petershütte ausgeglichen (72.).

SV Rotenberg II - SG Bad Grund/Badenhausen 3:2 (2:1). Dank des Heimsiegs und den Ergebnissen der Konkurrenz ist die Rotenberg-Reserve nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Gegen den Aufsteiger von der SG war es allerdings ein hartes Stück Arbeit. Noah-Emanuel Freye brachte den SVR mit einem Sololauf in Führung (32.), Timo Röpke glich aus (38.). Kurz vor der Pause die erneute Führung, Nick Hetterscheidt verwandelte einen Elfmeter (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb es eng und umkämpft, Felix Saar sorgte schließlich mit dem 3:1 für die Entscheidung (84.). Der zweite Gästetreffer, abermals durch Röpke, kam zu spät (90.+2).

1. FC Freiheit - TSV Landolfshausen/Seulingen II 7:4 (2:2). Am vorletzten Spieltag durften die Freiheiter endlich den ersten Saisonsieg feiern. Sascha Hallmich (4.) und Lucas Hallmich (15.) brachten die Freiheiter vor der Pause zweimal in Front, die La/Seu-Reserve glich jeweils aus (12. und 38.). Ein Doppelschlag von Lucas Hallmich (51.) und Abdul Haj Rihan (53.) führte zum 4:2, die Gäste schafften aber ebenfalls mit einem Doppelschlag den Ausgleich (63. und 65.). Den längeren Atem hatte diesmal aber das Schlusslicht: Oiacim Selmi (72./Elfmeter), Ugur Benzer (75.) und Marcel Walther (79./Elfmeter) sorgten für Jubel auf den Freiheiter Höhen.

SV Rot-Weiß Hörden - VfL Olympia Duderstadt 3:2 (2:2). Beide Teams hatten mit einer knappen Personallage zu kämpfen, dem Spiel tat das aber keinen Abbruch. Die Gäste gingen durch ein Traumtor in Führung, Artem Konrat traf von der Mittellinie (22.). Jan Schulze glich für die Hördener aus (29.), Dennis Laule sorgte mit einem abgefälschten Freistoß für die RW-Führung (36.). Mit dem Pausenpfiff war jedoch Pascal Ratzke für die Eichsfelder erfolgreich. In Hälfte zwei waren die Hausherren bestimmend, beim Tor halfen die Gäste aber mit: Eine Hereingabe von Yannik Minde fälschten die Duderstädter ins eigene Tor ab (55.). Hörden verpasste in der Folge die Entscheidung, konnte aber dennoch die drei Punkte einfahren.

SC Eichsfeld - TSC Dorste 1:0 (1:0). Eine unglückliche Niederlage kassierte der TSC beim feststehenden Meister. Nach dem frühen Gegentor durch Marcel Bömeke (8.) boten sich den Gästen etliche hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Die blieben jedoch sowohl vor als auch nach der Pause allesamt ungenutzt, sodass man trotz einer guten Vorstellung mit leeren Händen zurückfahren musste. Mit Einsatz und Einstellung seines Teams war TSC-Trainer Michael Ludwig aber grundsätzlich zufrieden.

