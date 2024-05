Osterode. Während der SC Eichsfeld längst Meister der 1. Kreisklasse Nord ist, entbrennt im Verfolgerfeld am vorletzten Spieltag noch einmal der Kampf um die Plätze.

Schlussspurt in der 1. Kreisklasse, die Fußballsaison neigt sich dem Ende entgegen. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Teams am vorletzten Spieltag bereits zurücklehnen können, die Plätze hinter Meister SC Eichsfeld sind hart umkämpft, zwischen Platz drei und Platz sieben liegen nur fünf Punkte, mit etwas Glück sind also noch richtige Sprünge drin. Sieben der acht Altkreisteams sind im Einsatz, nur der SV Lerbach hat spielfrei. Der SV Rotenberg II spielt gegen die SG Bad Grund/Badenhausen am Samstag um 16 Uhr, alle anderen Partien sind am Sonntag.

Rotenberg-Reserve am Samstag im Einsatz

SV Rotenberg II - SG Bad Grund/Badenhausen (Sa., 16 Uhr). Die SVR-Reserve kann am Samstag in Pöhlde einen Riesenschritt in Richtung Vizemeisterschaft machen. Zuletzt drei Siege in Serie zeugen von einer guten Form, gibt es den vierten in Folge, muss der TSC Dorste beim SC Eichsfeld gewinnen, um noch eine Chance auf Platz zwei zu haben. Die Gäste sind Tabellensechster und möchten diesen Platz mindestens halten. Im Nacken sitzt die TuSpo-Reserve - sollte sie am Freitag gegen Förste nicht gewinnen - nach vorne hat die SG nur zwei Punkte Rückstand auf Hörden, den Gegner am letzten Spieltag.

Die Begegnungen am Sonntag

1. FC Freiheit - TSV Landolfshausen/Seulingen II (So., 15 Uhr). Die Gäste feierten beim 5:1-Sieg gegen Eichsfeld zuletzt einen Achtungserfolg und wollen in Freiheit nachlegen, um in der Tabelle noch auf Platz sechs zu klettern. Aktuell ist die La/Seu-Reserve Achter. Freiheit will sich mit einem guten Auftritt vor den Heimfans aus der 1. Kreisklasse verabschieden - und gegen die auswärts punktlosen Kontrahenten endlich den ersten Saisonsieg feiern.

SV Rot-Weiß Hörden - VfL Olympia 08 Duderstadt (So., 15 Uhr). Gewinnt der RWH gegen Duderstadt, würde das Team von Dennis Wehmeyer die Saison vor den Eichsfeldern beenden. Dafür muss Hörden aber ein anderes Gesicht zeigen als beim schwachen Auftritt beim SV Rotenberg II (1:4). Noch ist Platz drei realistisch, wenn denn gewonnen wird. Für Olympia ist es bereits das letzte Saisonspiel.

SC Eichsfeld - TSC Dorste (So., 16 Uhr). Der TSC kann mit einem Auswärtssieg den Kampf um Tabellenplatz zwei offenhalten, bei einer Niederlage ist sogar Platz vier in Gefahr, auch wenn am letzten Spieltag nur Tabellenschlusslicht Freiheit an die Söse kommt. Bei Meister Eichsfeld fehlte beim 1:5 gegen Landolfshausen zuletzt die Spannung. Passiert das wieder, muss Dorste da sein. Gespielt wird in Westerode.

