Osterode. Das Fußball-Wochenende im Altkreis wird am Freitagabend mit zwei Partien eingeläutet, besonders beim Kreisliga-Spiel in Hattorf geht es um eine Menge.

Sowohl in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode als auch in der 1. Kreisklasse Nord rollt bereits am Freitag der Ball. Spannend wird es vor allem in der Kreisliga, wo Merkur Hattorf unter Zugzwang steht.

Bleibt Merkur Hattorf am Leben?

FC Merkur Hattorf - FC SeeBern (Fr., 18.30 Uhr). Am vergangenen Wochenende sind die Hattorfer dem vorzeitigen Abstieg aus der Kreisliga noch einmal von der Schippe gesprungen, nun steht das nächste Endspiel an. Gegen den Mit-Aufsteiger vom Seeburger See zählt für die Hausherren nur ein Sieg, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Bei noch drei offenen Partien beträgt der Rückstand der Hattorfer auf Dramfeld auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sieben Punkte, SeeBern ist als Elfter neun Punkte entfernt. „Wir werden bis zum Ende alles geben“, hatte Merkur-Stürmer Jannik Rogge schon nach dem Sieg gegen Pferdeberg unterstrichen. Die Gäste können ihrerseits bereits mit einem Remis alle Zweifel beseitigen und würden damit eine sehr ordentliche Rückrunde krönen.

Lokalduell in der 1. Kreisklasse Nord

TuSpo Petershütte II - SV Förste (Fr., 19 Uhr). Die vorletzte Partie der Saison steht für die TuSpo-Reserve und die Gäste aus Förste auf dem Programm. Als Siebter und Neunter der 1. Kreisklasse geht es für beide nur noch um eine Verbesserung in der Tabelle, hier stehen die Gastgeber aktuell drei Punkte vor den Gästen. Im Hinspiel setzte sich Förste mit 4:0 durch, etwas besser in Form sind derzeit aber die Petershütter.

