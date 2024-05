Osterode. Der SVR reist auf den Breitenberg, doch ein Erfolgserlebnis gibt es nicht. Gespielt wird auch in der 1. Kreisklasse und in der Frauen-Kreisliga.

Unter der Woche standen weitere Nachholpartien auf dem Programm, in der Fußball-Bezirksliga genau wie in der 1. Kreisklasse Nord als auch in der Frauen-Kreisliga. So liefen die Begegnungen für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode.

SV Rotenberg unterliegt im Derby

SG Bergdörfer - SV Rotenberg 3:1 (1:0). Mit einer Niederlage kehrte der SVR vom Derby zurück und musste so den Konkurrenten auch in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Den Klassenerhalt haben beide Teams aber längst sicher. Die Hausherren erwischten auf dem Breitenberg den besseren Start, Luca Rusalo brachte die Bergdörfer bereits in der 6. Minute in Führung. Bis zur Pause blieb es bei dem einen Treffer, auch wenn die Partie durchaus umkämpft war.

Nach dem Seitenwechsel wurde auch bei den Rotenbergern fleißig gewechselt. Das sollte sich auszahlen, mit frischem Personal auf dem Platz gelang Andre Diederich schließlich per Elfmeter der 1:1-Ausgleich (68.). Den längeren Atem allerdings hatten diesmal die Gastgeber, die in der Schlussphase ein paar Prozent mehr investierten. Lennart Jauz erzielte in der 86. Minute die erneute SG-Führung, in der Nachspielzeit sorgte Tim Jünemann für die Entscheidung (90.+3). Während die Bergdörfer so Revanche für die Hinspielniederlage nahmen, mussten die Rotenberger mit leeren Händen den Rückweg antreten.

Rotenberg-Reserve klettert auf Rang zwei

SV Rotenberg II - SV Lerbach 4:1 (1:1). Besser als bei der ersten Mannschaft lief es bei der SVR-Reserve in der 1. Kreisklasse Nord, die ihrer Favoritenrolle gegen den Vorletzten aus Lerbach gerecht wurde. Allerdings brauchten die Gastgeber in Pöhlde eine Hälfte Anlauf, ehe es so richtig flutschte. Moritz Hose hatte die Rotenberger in Führung gebracht (38.), Pascal Müller bald darauf ausgeglichen (42.). Nach dem Seitenwechsel war das schnelle 2:1 von Hose der Dosenöffner (46.). Nick Hetterscheidt (66.) und Noah-Emanuel Freye (70.) machten anschließend den Sack zu. Durch den Sieg sind die Gastgeber auf Rang zwei geklettert und haben nun hinter dem feststehenden Meister SC Eichsfeld beste Aussichten auf die Vizemeisterschaft.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

HarzTor-Frauen praktisch Dritter

SC HarzTor - FC Gleichen 3:0 (1:0). Den Frauen des SC HarzTor ist nach dem fünften Sieg in Folge der dritte Platz in der Kreisliga praktisch nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung auf den FC Lindenberg Adelebsen beträgt zwölf Punkte, vier Partien hat der Tabellenvierte noch zu absolvieren. Gegen die Gäste aus der Gemeinde Gleichen brauchten die Gastgeberinnen aber etwas Anlaufzeit, ehe Luisa Plümer in der 43. Minute zur Führung traf. Mit dem 1:0 im Rücken ließen die Kneippstädterinnen in Hälfte zwei nichts mehr anbrennen. Erst erhöhte Lena Plümer auf 2:0, dann traf Luisa Plümer zum 3:0-Endstand. Für die SCH-Frauen war es zugleich der fünfte Zu-Null-Erfolg in Serie - was besonders beeindruckend ist, da Stammkeeperin Johanna Heitmüller seit einiger Zeit verletzt ausfällt und mit Emily-Victoria Koch seitdem eine Feldspielerin zwischen die Pfosten gerückt ist.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: