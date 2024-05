Pöhlde. Am ersten und zweiten Juniwochenende wird Pöhlde zum Pferdesport-Mekka, das Westernturnier und das Dressur- und Springturnier finden statt. Dabei gibt es eine Premiere.

Zwei Wochenenden in Folge ist beim Reit- und Fahrverein Pöhlde jede Menge Aktion angesagt. Am kommenden Samstag und Sonntag findet auf der Vereinsanlage das große Westernturnier statt, am 8. und 9. Juni folgt das WBO Dressur- und Springturnier.

Yee-Haw heißt es zunächst am 1. und 2. Juni für alle Cowgirls und -boys aus Südniedersachsen und den angrenzenden Bundesländern: Pferde aufgeladen, Hut eingepackt und auf nach Pöhlde. Bei hoffentlich bestem Wetter zeigen die Westernreiter wieder einmal, was in ihnen steckt. In verschiedensten Prüfungen stellen erfahrene Reiter, aber vor allem auch der Nachwuchs ihr Können unter Beweis. Schon seit 1996 verwandelt sich jedes Jahr Anfang Juni das Gelände des RFV Pöhlde in den Wilden Westen.

Eine Premiere beim Dressur- und Springturnier

Am zweiten Juniwochenende schließt quasi nahtlos das Dressur- und Springturnier an - mit einer absoluten Premiere. Zum ersten Mal werden Hobby-Horse-Prüfungen angeboten. Hierbei werden Steckenpferde eingesetzt, sodass auch Kinder ohne echte Pferde ihr Können beweisen können. Natürlich gibt es aber auch jede Menge normale Prüfungen, bei denen um die begehrten Schleifen geritten wird. „Das Highlight beim WBO-Turnier ist auf jeden Fall am Samstag das Springen und das Hobby-Horsing etwa gegen 14 Uhr“, berichtet Cara Dörpmund, Sportwartin des RFV Pöhlde.

Der RFV Pöhlde richtet am ersten und zweiten Juniwochenende Turniere aus, zunächst ein Westernturnier, dann ein Dressur- und Springturnier. © Verein | Cara Dörpmund

Die genaue Zeiteinteilung für die Prüfungen, sowohl beim Westernturnier als auch beim Dressur- und Springturnier, werden vor den Wochenenden auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. „Für das leibliche Wohl ist natürlich an beiden Wochenende in gewohnter Manier gesorgt. Wir freuen uns jetzt auf viele Teilnehmende und viele Besucher“, blickt Dörpmund den kommenden Tagen mit Vorfreude entgegen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: