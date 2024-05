Göttingen. Zum ersten Mal wird der Ultramarathon ausgetragen, 40 Sportler stellen sich der Herausforderung. Der Sieger braucht gerade einmal 14 Stunden für die Strecke.

Der Deutsche Meister im Ultratrail-Laufen, Daniel Greiner, war der schnellste Läufer bei der erstmals ausgetragenen Braunschweig-Göttingen-Challenge (BGC). Der Athlet vom SV Sömmerda benötigte 14:01 Stunden für die 137 Kilometer lange Strecke, die unter anderem quer durch den Harz führte und mit mehr als 1.600 Höhenmetern gespickt war. Unter den Frauen erreichte Katrin Grieger aus Hamburg als erste das Ziel an der HAWK-Fakultät in Göttingen. Sie benötigte für den, laut Veranstalter, „anspruchsvollsten Ultralauf im Norden“ 18:10 Stunden.

„Ob es nach den vielen anerkennenden und lobenden Reaktionen auf unsere Veranstaltung zu einer Wiederholung kommen wird, prüfen wir in den nächsten Wochen in aller Ruhe.“ Dr. Michael Strohmann und Markus Ohlef

Insgesamt machten sich 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter drei Staffeln, bei der Premiere dieses Super-Marathons auf den Weg. Der Startschuss fiel am Samstag um 7 Uhr am Lünischteich in Braunschweig. Der Sieger Daniel Greiner erreichte Göttingen noch bei Helligkeit, während die meisten Teilnehmenden mitten in der Nacht oder erst am Sonntagmorgen die Ziellinie überquerten. Die Strecke führte auch durch den Altkreis, von der Hanskühnenburg durch Osterode ging es über Schwiegershausen und Wulften gen Göttingen weiter.

So schwierig ist es, sich im Oberharz zu orientieren

Neben den körperlichen Strapazen gehörte die Orientierung zu den Herausforderungen der Braunschweig-Göttingen-Challenge, kurz BGC. Denn bisweilen mussten die Ausdauersportler schmale Trails mitten im hohen Gras oder im dunklen Wald ausfindig machen, um nicht von der Route abzukommen. Im Okertal und im Oberharz warteten steinige Pfade und grobes Wurzelwerk auf sie, an einigen Stellen mussten sie umgestürzte Bäume überwinden. Die letzte von insgesamt elf Verpflegungsstellen entlang der Strecke lag bezeichnenderweise an einem Gemarkungspunkt mit Namen „Hölle“. Alle Teilnehmenden blieben gleichwohl unverletzt, vier von ihnen mussten unterwegs allerdings aufgeben.

Die Strecke der Braunschweig-Göttingen-Challenge. © FMN | Jürgen Runo

Um das Laufabenteuer Wirklichkeit werden zu lassen, arbeiteten die Vereine Friends For Life (FFL) aus Braunschweig und Ausdauer-Sport für Menschlichkeit (ASFM) aus Göttingen, Ausrichter der bekannten Brocken-Challenge, zusammen. Anlass für die Challenge waren zwei Jubiläen: Beide Vereine feiern 2024 ihr 20-jähriges Bestehen, beide Vereine verbindet die Aufgabe, die besonderen Möglichkeiten des Ausdauersports für soziale, gesellschaftliche und wohltätige Zwecke zu nutzen.

Mit der BGC werden Studierende der HAWK unterstützt

Ganz in der Tradition der beiden ausrichtenden Vereine sollte auch die BGC im Zeichen der Unterstützung für andere stehen. Projektpartnerin ist darum die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, kurz HAWK, und hier insbesondere die Fakultät Ressourcenmanagement am Standort Göttingen. Der Gedanke des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, der einen Kern der Ausbildung an der HAWK darstellt, decke sich mit der respektvollen Beziehung von Ausdauerläufern zu Natur und Umwelt, betonen die Vertreter der Vereine FFL und ASFM. Darum hätten sie sich dazu entschlossen, Studierende der HAWK mit Stipendien zu unterstützen und einen inhaltlichen Dialog mit ihnen zu führen über ressourcenschonende, nicht-motorgestützte Formen der Mobilität in unserer Gesellschaft.

Der Startschuss der erstmals ausgetragenen Braunschweig-Göttingen-Challenge (BGC) über 137 Kilometer fiel am Samstagmorgen in Braunschweig am Lünischteich. © privat | Privat

Die Einnahmen aus der BGC und die in ihrem Kontext eingesammelten Spenden stellen die Vereine für das Deutschlandstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Verfügung. Es fördert besonders begabte und gesellschaftlich engagierte Studierende und ermöglicht eine zielgerichtete Vergabe, in diesem Fall an HAWK-Studierende. Bei einem Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Fakultät überreichten die Vertreter von FFL und ASFM bereits einen vorläufigen Spendenscheck an die Hochschule. „Ob es nach den vielen anerkennenden und lobenden Reaktionen auf unsere Veranstaltung zu einer Wiederholung kommen wird, prüfen wir in den nächsten Wochen in aller Ruhe“, erklären Dr. Michael Strohmann (FFL) und Markus Ohlef (ASFM), die beiden Vorsitzenden der rein ehrenamtlich agierenden Vereine.

