Regensburg. Der Sprinter aus dem Harz überzeugt bei der Sparkassen-Gala in Regensburg sowohl mit der Staffel als auch im Einzelrennen - beide Male fällt die U20-Norm.

Toller Erfolg für Sprinter Milian Zirbus von der LG Osterode: Bei der Sparkassen-Gala in Regensburg am vergangenen Samstag hat der Leichtathlet aus dem Harz schon bei seinem zweiten Start in dieser Saison die Norm für die U20-Weltmeisterschaft geknackt, die im August in Lima in Peru ausgetragen wird. Zudem steht er aktuell auf Platz eins der deutschen U20-Bestenliste über 100 Meter.

Bereits am Mittwoch zuvor ging es mit dem ICE in den Süden, da die Bundestrainerin zum Staffeltraining eingeladen hatte. Am Donnerstag wurden unter Anleitung der Bundestrainer mit den zwölf besten Sprintern in der U20 die Wechsel trainiert und drei Teams für die Gala zusammengestellt. Am Wettkampftag lief Zirbus in der DLV-Staffel U20 gegen das DLV-Team der U23 und das Männerteam aus Österreich.

Zirbus glänzt in der Staffel als Schlussläufer

An ungewohnter Position vier konnte der Osteroder zunächst die beiden gelungenen Wechsel seiner Mannschaftskollegen gut beobachten und übernahm schließlich den Stab von Maximilian Achhammer aus München. Zirbus gelang es, locker zu bleiben. Er lief sogar etwas an die führende U23-Staffel mit Schlussläufer Leonard Horstmann, dem Deutschen 100-Meter-Meister des Vorjahres, heran.

In 40,18 Sekunden kam das U20-Quartett als Zweiter und klar vor Österreich (40,55 Sekunden) ins Ziel. Die WM-Norm von 40,75 Sekunden wurde damit locker unterboten, entsprechend glücklich waren alle. Nach dem erfolgreichen Bronzeplatz bei der U20-EM in Jerusalem im Vorjahr stehen nun die Chancen für die WM in Südamerika ziemlich gut.

LGO-Sprinter gewinnt seinen Lauf - doch in welcher Zeit?

Doch damit nicht genug. Rund 90 Minuten später ging es bei der Gala in zwei Vorläufen auf die 100 Meter. 14 U20-Teilnehmer waren mit einer Zeit unter 11 Sekunden gemeldet, ein starkes Feld. Den ersten Lauf konnte Noah Müller von Cologne Athletics in 10,62 Sekunden gewinnen und legte die Messlatte bereits hoch. In Lauf zwei war dann Zirbus gefordert. Zwar gelang der Start nicht optimal, danach kam der LGO-Sprinter aber gut in seinen freien Lauf und überholte noch den führenden Loius Schuster (10,58 Sekunden) aus Leipzig.

Beim Blick auf die Zeit durfte er sich dann richtig freuen. In 10,50 Sekunden stellte der Harzer eine neue Bestzeit auf und konnte damit zudem die Einzel-Norm für Lima unterbieten, die bei 10,55 Sekunden liegt. Auf das anschließende Finale verzichtete der Osteroder angesichts der Anstrengungen dann aber. Insgesamt erreichte Zirbus nicht nur die schnellste Zeit des Tages bei der U20, sondern belegt damit aktuell auch Platz eins der deutschen U20-Bestenliste.

