Osterode. In der Fußball-Bezirksliga stehen sich die Nachbarn auf dem Breitenberg im prestigeträchtigen Derby gegenüber. Gespielt wird auch in der 1. Kreisklasse.

In der Fußball-Bezirksliga geht es für den SV Rotenberg nur noch um die Endplatzierung, trotzdem werden sich die Rhumekicker am Mittwoch mächtig ins Zeug legen. Im Nachholspiel ist der SVR beim Nachbarn SG Bergdörfer gefordert, ausgetragen wird das prestigeträchtige Derby ab 19 Uhr auf dem Breitenberg.

Für die Gastgeber gestaltet sich die Situation quasi deckungsgleich, das Duell ist also vor allem eine Frage der Ehre. In der Tabelle haben die Rotenberger kurz vor Saisonschluss als Neunter die Nase knapp vorn, mit 44 Zählern stehen sie zwei Punkte vor der SG. Im Hinspiel vor zwei Wochen machte die Meyna-Elf mit einem 2:1-Erfolg den Klassenerhalt endgültig fest, inzwischen haben die Bergdörfer nachgezogen und sich ebenfalls aller Sorgen befreit.

Ein Favorit ist im Vorfeld kaum auszumachen, auch die Formkurven beider Teams sind ähnlich und in der Rückserie eher schwankend. Während der SVR in den vergangenen sechs Spielen elf Punkte erbeutete, holte die SGB aus sieben Partien zwölf Zähler - es deutet also alles auf ein spannendes Match hin. Entscheidend dürfte letztlich wohl werden, welchses Team mehr Willen zeigt, wenn es darum geht, im Schlussspurt noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren.

Rotenberg-Reserve zu Hause im Einsatz

In der 1. Kreisklasse Nord ist am Mittwochabend zudem die Reserve des SV Rotenberg im Einsatz. Auf heimischem Platz in Pöhlde empfängt das Team von Coach Michael Hahn ab 18.30 Uhr den SV Lerbach und ist klar favorisiert. Die Hausherren würden mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz klettern, die Gäste aus dem Harz sind ihrerseits Vorletzter, haben den Klassenerhalt aber bereits in der Tasche.

