Osterode. Wem die 42 Kilometer am Stück zu anstrengend sind, der ist beim Osteroder Etappenmarathon genau richtig: An sieben Tagen richten sieben Vereine sieben Etappen aus.

Einen Marathon absolvieren, für viele Läufer ist diese Distanz das Ziel der Träume. Die 42,195 Kilometer in einem Zug zu laufen, das erfordert allerdings einiges an Zeit und intensiver Vorbereitung. Deutlich besser zu bewältigen ist die Strecke, wenn sie in kleinere Häppchen aufgeteilt wird, so wie beim Osteroder Etappenmarathon. Vom 9. bis 15. Juni findet rund um die Sösestadt bereits die 16. Auflage der beliebten Laufveranstaltung statt, wie in den vergangenen Jahren warten sieben Etappen auf die Teilnehmer.

Jede Etappe ist etwa sechs bis sieben Kilometer lang. Teilnehmen kann jeder Läufer oder Walker, der sich körperlich in der Lage fühlt, diese Strecke zu bewältigen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, Minderjährige benötigen für eine Teilnahme aber die schriftliche Zustimmung ihrer Eltern. Auch in einem Verein braucht man für eine Teilnahme nicht zu sein.

Eine offizielle Zeitnahme und Wertung gibt es nicht, das würde allerdings auch dem Grundgedanken des Etappenmarathons widersprechen. Schließlich geht es vor allem darum, gemeinsam und in der Gruppe zu laufen, sich dabei auszutauschen und die Natur rund um Osterode zu genießen. Wie in den vergangenen Jahren sind es sieben Vereine, die sich bei der Ausrichtung zusammengeschlossen haben und jeweils einen Abschnitt übernehmen. Dabei hat jeder Rundkurs seinen ganz besonderen Reiz, bietet ganz eigene Momente und Ausblicke in den Harz und das Harzvorland.

Der Startschuss fällt am 9. Juni in Förste

Los geht es am Sonntag, 9. Juni, beim MTV Förste, der Startschuss am Sportplatz Förste für die erste Etappe ertönt um 10.45 Uhr. Unter der Woche erfolgt der Etappenstart jeweils um 18.45 Uhr, sodass man problemlos nach Feierabend teilnehmen kann. Anmeldungen für den kompletten Etappenmarathon sind bis zum 2. Juni über das Online-Formular möglich, Nachmeldungen nur am 9. Juni zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr am Start der ersten Etappe. Für Einzeletappen kann man sich immer vor dem jeweiligen Start anmelden.

Die Zahl der Voranmeldungen, aktuell sind schon weit mehr als 100 Läufer und Walker registriert, bewege sich im normalen Bereich, sagt Hans-Henning Bade aus dem Orga-Team: „Erfahrungsgemäß kommt gerade in den letzten Tagen immer ein ganzer Schwung von Anmeldungen rein. Viele Vereine zum Beispiel melden ihre Starter gesammelt.“ Andererseits gibt es auch echte Fans, die mit der Anmeldung gar nicht warten konnten, erzählt Bade mit einem Lachen: „Wir hatten die Webseite noch nicht ganz umgestellt und noch nicht einmal die Ausschreibung für dieses Jahr hochgeladen, da hatten sich die ersten Sportler schon registriert.“

Die ausrichtenden Vereine haben nun den Startschuss für die finale Anmeldephase gegeben. © FMN | Robert Koch

Neben den sieben ausrichtenden Vereinen wird der Etappenmarathon auch von der Sparkasse Osterode am Harz unterstützt. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Toebe hat seine Laufschuhe bereits entstaubt. „Eine oder zwei Etappen möchte ich auf jeden Fall mitlaufen“, freut er sich bereits. Jeweils etwa auf halber Strecke erwarten die Sportler kostenlose Getränke von der Harzer Mineralquelle Blankenburg, Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind an allen Etappenorten vorhanden. Zudem bieten die Vereine den Teilnehmern die Möglichkeit, den Tag in angenehmer Runde gemeinsam Revue passieren zu lassen. So versammeln sich jeden Abend bis zu 250 Personen auf den Sportanlagen rund um Osterode und genießen das gemeinsame Erlebnis, Teil einer für Niedersachsen einmaligen Sportveranstaltung zu sein.

Die Etappen im Überblick

Sonntag, 9. Juni: MTV FörsteStart/Ziel: Sportplatz FörsteStartzeit: 10.45 Uhr

MTV FörsteStart/Ziel: Sportplatz FörsteStartzeit: 10.45 Uhr Montag, 10. Juni: TG LaPeKaStart/Ziel: Sportplatz LasfeldeStartzeit: 18.45 Uhr

TG LaPeKaStart/Ziel: Sportplatz LasfeldeStartzeit: 18.45 Uhr Dienstag, 11. Juni: MTV FreiheitStart/Ziel: Sportplatz FreiheitStartzeit: 18.45 Uhr

MTV FreiheitStart/Ziel: Sportplatz FreiheitStartzeit: 18.45 Uhr Mittwoch, 12. Juni: TSV SchwiegershausenStart/Ziel: Sporthalle SchwiegershausenStartzeit: 18.45 Uhr

TSV SchwiegershausenStart/Ziel: Sporthalle SchwiegershausenStartzeit: 18.45 Uhr Donnerstag, 13. Juni: TSC DorsteStart/Ziel: Sportplatz DorsteStartzeit: 18.45 Uhr

TSC DorsteStart/Ziel: Sportplatz DorsteStartzeit: 18.45 Uhr Freitag, 14. Juni: SFC Harz-WeserStart/Ziel: Wartbergschule DreilindenStartzeit: 18.45 Uhr

SFC Harz-WeserStart/Ziel: Wartbergschule DreilindenStartzeit: 18.45 Uhr Samstag, 15. Juni: MTV OsterodeStart: Jugendgästehaus OsterodeZiel: Turnhalle BleichestelleStartzeit: 16 Uhr

Die Siegerehrung findet im Anschluss an die letzte Etappe ab 18 Uhr statt. An der Turnhalle wertden die Urkunden und Präsente ausgegeben, alle anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an einer Verlosung von Sachpreisen teil.

Weitere Informationen zum Osteroder Etappenmarathon sowie die genauen Strecken der einzelnen Etappen in der Übersicht unter www.etappenmarathon.de.

