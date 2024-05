Hattorf. Im Frauenfußball standen am Wochenende zahlreiche Partien an. Die Fußballerinnen aus dem Altkreis Osterode waren dabei mehr oder weniger erfolgreich.

Die Frauenfußballmannschaften aus dem Altkreis Osterode hatten am vergangenen Wochenende viel zu bieten. Ein Kantersieg und wichtige Punkte im Abstiegskampf gab es für Wu/Li/Ha und Westharz auf Bezirksebene. In der 1. Kreisklasse konnte sich die HarzTor-Reserve im Derby gegen Osterode durchsetzen und Förste kassierte im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage. Am Dienstag steht in der Kreisliga bereits eine weitere Partie an.

Rütters macht sich selbst sechs Geburtstagsgeschenke

SG Wulften/Lindau/Hattorf – SpVgg Wacker Braunschweig 11:0 (3:0). Einen deutlichen 11:0-Kantersieg gegen das punktlose Landesliga-Schlusslicht aus Braunschweig feierte die SG am Samstag. Die Gastgeberinnen hatten dabei auch leichtes Spiel. Besonders in der zweiten Halbzeit gaben sich die Gäste ihrem Schicksal hin und zeigten kaum noch Gegenwehr. Bei Wu/Li/Ha stach vor allem Christiane Rütters heraus, die an ihrem 42. Geburtstag alleine sechsmal traf und zudem noch mehrere Treffer vorbereitete.

Für die SG war es im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg. Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer nur noch sechs Punkte, die Hoffnung auf den Klassenerhalt beim Aufsteiger lebt noch. Für die SG trafen Christiane Rütters (6), Jasmin Deppe, Antonia Frank, Lale Olgay und Jana Wode (2).

Wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf der Bezirksliga

FC Westharz – Bovender SV 2:2 (0:0). Im Kellerduell der Bezirksliga trennten sich Westharz und Bovenden mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei wurde es besonders in der Schlussphase wild. In der 77. Minute gingen die Gäste durch Annina Heitmüller in Führung, Celina Weiß glich kurz vor Schluss aber aus (87.). In der Nachspielzeit war es dann Fehmke Reichhardt, die für Bovenden zur erneuten Führung traf (92.). Westharz kam aber nochmal zurück und erzielte durch Lina Eilhardt in der 95. Minute das umjubelte 2:2 - der Punktgewinn könnte Gold wert sein.

SG-Reserve unterliegt erneut

SG Wulften/Lindau/Hattorf II – SVG Göttingen III 0:3 (0:1). Weiter im Abwärtstrend befindet sich die Wu/Li/Ha-Reserve. Gegen die dritte Mannschaft der SVG Göttingen kassierte man die sechste Niederlage in Serie. Den Gegentreffern von Nisha Kloß (32./48.) und Sarah Lüthje (65.) hatte die SG nichts entgegenzusetzen. In der Kreisliga bleibt man so auf dem zwölften Tabellenplatz.

Die Partien der 1. Kreisklasse

VfR Dostluk Osterode – SC HarzTor II 0:1 (0:1). Im Harzderby in der 1. Kreisklasse setzten sich die Gäste vom SC HarzTor II knapp mit 1:0 durch. Den Siegtreffer erzielte kurioserweise Torhüterin Luisa Plümer in der 38. Minute. Plümer ist eigentlich Feldspielerin und stellte sich für die Partie zwischen die Pfosten, trotzdem markierte sie das Tor des Tages.

VfL Olympia Duderstadt – SV Förste 3:0 (2:0). Im Topspiel zwischen dem Tabellenweiten und dem Spitzenreiter mussten sich die Gäste aus Förste klar mit 0:3 geschlagen geben. Selina Hallmich brachte die Eichsfelderinnen im ersten Durchgang in Führung (2./40.). Nach dem Seitenwechsel machte Yvonne Becker in der Schlussphase den Deckel drauf (73.). Für die Gäste aus Förste war es die erste Saisonniederlage, der Vorsprung an der Tabellenspitze ist somit auf zwei Punkte geschrumpft.

In der Kreisliga: HarzTor empfängt Gleichen

SC HarzTor - FC Gleichen (Di., 19 Uhr). Auf eine spannende Kreisliga-Partie können sich die Besucher auf der Lauterberger Augenquelle freuen, der Dritte hat den Fünften zu Gast. Nach zuletzt vier Siegen ohne Gegentor sind die Gastgeberinnen aber doch in der Favoritenrolle. Im Hinspiel gewannen die Kneippstädterinnen mit 3:0, gelingt nun ein weiterer Erfolg, ist ihnen Rang kaum noch zu nehmen.

