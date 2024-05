Eisdorf. 40 Männer aus Eisdorf am Harz haben eine Idee: Sie können zwar nicht singen, gründen aber trotzdem einen Gesangsverein - die Borntaler Schnapsdrosseln. Im Sommer hat der Chor Großes vor.

Was machen 40 Männer, die eigentlich gar nicht singen können? Genau, sie gründen einen Gesangsverein. Klingt komisch? Ist aber genau so in Eisdorf passiert. Seit gut einem Jahr zwitschern dort, in dem beschaulichen Dorf am Rand des Harzes, die Borntaler Schnapsdrosseln. In diesem Sommer haben sie nun Großes vor - und das für den guten Zweck.

Für Samstag, 29. Juni, laden die Eisdorfer zu ihrem Sommerfest ein, der sogenannten Großen Sommerdrosselung. Gefeiert wird auf dem Schützenplatz in Eisdorf, neben den Gastgebern sorgen jede Menge weitere Bands und Gruppen für musikalische Unterhaltung. Alle Gewinne werden im Anschluss an wohltätige Zwecke in der Region gespendet. Los geht es bei der Sommerdrosslung am Nachmittag, das Programm startet um 16 Uhr.

Borntaler Schnapsdrosseln: So kommt es zu der „Schnapsidee“

Doch wie kamen die Eisdorfer überhaupt auf die Idee? Ausgangspunkt war der Schüttenhoff im vergangenen Jahr, das Fest wird in dem Dorf an der Söse traditionell alle vier Jahre groß gefeiert. Die Junggesellen planten dabei für den Tanz im Festzelt eine besondere Überraschung - einen Gesangsauftritt. Das bedurfte einiger Planung und Übung, um sich vor Hunderten von Gästen nicht zu blamieren, denn, wie Yannik Gorke, einer der beiden Vorstandssprecher, betont: „Eigentlich können wir gar nicht singen.“

„Eigentlich können wir gar nicht singen.“ Yannik Gorke

Schnell wird festgestellt: Das Singen macht Spaß!

Bei den durchaus auch mal länger dauernden Übungsabenden stellte sich dann allerdings schnell heraus, dass das gemeinsame Singen jede Menge Spaß machte und man sich in der Gruppe wirklich blendend verstand. Die Borntaler Schnapsdrosseln waren geboren, ein wenig angelehnt an die Hamburger Goldkehlchen. „Wir sind alterstechnisch bunt durchmischt, aber gerade das macht es so schön. Das ist eine richtig tolle Truppe“, erzählt Daniel Völker, der zusammen mit Gorke das Vorstandssprecher-Duo bildet.

Das Logo der Borntaler Schnapsdrosseln. © Verein | Borntaler Schnapsdrosseln

Mit einigen deutschen Klassikern im Repertoire standen die Männer schließlich beim Schüttenhoff auf der Bühne und legten einen umjubelten Premieren-Auftritt hin. Schon da war allen klar: Es wird nicht bei diesem einen Auftritt bleiben. Musikalisch begleitet werden die Sänger bei ihren Darbietungen von einer Band, mal rockiger, mal nur in der Akustikvariante.

Der nächste Schritt: Ein eigener Verein wird gegründet

In der Gruppe war man sich aber auch einig, nicht einfach nur zu singen, sondern auch etwas Gutes zu tun. „Wir haben schnell einige Anfragen bekommen, zum Beispiel bei Hochzeiten oder Firmenfeiern zu singen. Unsere Gage sind die Getränke - und ein Umschlag für den guten Zweck. Wobei die Getränkeliste manchmal schon recht lang wird“, erklärt Völker mit einem Lachen. Neben dem Spaß ging somit darum, ein solides und belastbares Fundament zu legen. Daher wurde im vergangenen September ein eigener Verein gegründet, der inzwischen sogar als gemeinnützig anerkannt ist. „So können wir zum Beispiel Spendenquittungen ausstellen“, erläutert Völker.

Der Vorstand der Borntaler Schnapsdrosseln aus Eisdorf. © Verein | Borntaler Schnapsdrosseln

Aus dem Dorfleben in Eisdorf waren und sind die Schnapsdrosseln jedenfalls schon nach kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken. Ob beim Weinfest oder der Eisdorfer Nacht, beim Weihnachtsmarkt, den die Sänger künftig als Ausrichter übernehmen werden, oder zwei eigenen Glühwein-Abenden im Winter, es wurde kräftig gezwitschert. An verschiedene Eisdorfer Institutionen wie den Kindergartenförderverein oder die Jugendfeuerwehr konnten bereits Spendenchecks überreicht werden, mit dem eigenen Sommerfest folgt nun ein echter Höhepunkt.

Viel Musik mit jeder Menge Abwechslung

Die Liste der musikalischen Gäste ist lang und sehr vielfältig. Auftreten werden der Eisdorfer Spielmannszug, Schotten-Rock, Purple Trees, The Crew X und The Drop - und natürlich auch die Gastgeber selbst. „Die ganze Veranstaltung ist für den guten Zweck und wir hoffen, dass möglichst viele Leute kommen“, blickt Gorke bereits gespannt dem 29. Juni entgegen.

Eintrittskarten für die Sommerdrosselung können über die Instagram-Seite oder die Facebook-Seite des Vereins bestellt werden oder sind im Vorverkauf bei Dunker Baustoffhandel in Eisdorf, Die Gärtnerei in Teichhütte sowie Barbershop Hikmat in Osterode erhältlich. In Eisdorf findet zudem ein Vorverkauf an den Haustüren statt.

Die Borntaler Schnapsdrosseln aus Eisdorf sind ein Gesangsverein von Männern, die eigentlich gar nicht singen können. © Verein | Borntaler Schnapsdrosseln

