Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord ist die nächste Entscheidung gefallen, ein Traditionsteam aus dem Harz muss den Abstieg verkraften. Am Freitagabend folgen weitere Spiele.

In der 1. Kreisklasse Nord sind zweieinhalb Wochen vor dem Saisonende alle relevanten Entscheidungen gefallen. Nachdem der SC Eichsfeld bereits als Meister feststand, ist nun auch die Abstiegsfrage geklärt. Der 1. FC Freiheit muss den Gang in die 2. Kreisklasse antreten, auch die letzte rechnerische Chance ist nach der Heimklatsche gegen die TuSpo-Reserve verstrichen. Ungeachtet dessen stehen am Freitag aber schon die nächsten Spiele auf dem Programm.

TuSpo II macht es beinah zweistellig

1. FC Freiheit - TuSpo Petershütte II 1:9 (1:4). Die Hausherren hätten ohnehin schon ein Fußballwunder gebraucht, gegen die Petershütter Reserve aber fiel selbst das Aufbäumen gegen den Abstieg eher zaghaft aus. Alexander Kösling brachte die Gäste schnell in Führung (5.), Mitja Schönfelder (26.) und Niclaas Domjahn per Elfmeter (29.) erhöhten für TuSpo II. Domenic Stein konnte zwar verkürzen (34.), doch René Schreitz stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her.

Mit einem Dreifach-Wechsel versuchten die Freiheiter zur Pause noch einmal frischen Wind ins Spiel zu bringen, doch spätestens mit dem 1:5 war die Entscheidung gefallen. Niklas Grüneberg traf vom Punkt (67.), vier Minuten später legte er auch das 1:6 nach. Michel Wiegand (76. und 86.) sowie Morten Semm (82.) machten das Ergebnis noch deutlicher. Für die Freiheiter endet damit die Zeit in der 1. Kreisklasse. Schon in den beiden Spielzeiten zuvor hatte der FC jeweils tief im Abstiegskampf gesteckt, konnte sich aber zweimal in Houdini-Manier noch befreien. In dieser Saison, die mit zwei Trainerwechseln ohnehin alles andere als ruhig verlief, gibt es auf den Freiheiter Höhen jedoch kein Entrinnen mehr.

Die Begegnungen am Freitagabend

TSC Dorste - SG Bad Grund/Badenhausen (Fr., 18.30 Uhr). In Dorste treffen der Sechste und der Siebte aufeinander, ein Punkt trennt die Teams. Im Hinspiel setzte sich die SG als Aufsteiger mit 4:2 durch, nun will der TSC den Spieß umdrehen. Außerdem spielt ab 19 Uhr die La/Seu-Reserve gegen den SC Eichsfeld.

