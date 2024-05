Hattorf. Das Dressur- und Springturnier des RFV Hattorf ist wieder einmal ein großer Erfolg, an zwei Tagen herrscht auf der Anlage am Odersee reges Treiben.

Bei schönstem Wetter konnte der Reit- und Fahrverein Hattorf in diesem Jahr an zwei Tagen sein Dressur- und Springturnier auf der Vereinsanlage nahe dem Odersee ausrichten. Viele kleine und große Dressurreiter starteten am Samstag erfolgreich mit den Dressurprüfungen. Selbst die kleinsten Reiter und Reiterinnen nahmen am Führzügelwettbewerb teil. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Am Samstagnachmittag und am Sonntag fanden außerdem verschiedenste Springprüfungen von Klasse E bis L statt. Viele begabte Talente konnten bei den variierenden Schwierigkeitsgraden bewundert werden.

Ein erfolgreiches Turnierwochenende

Der Reit- und Fahrverein Hattorf möchte sich herzlich bei den Richtern sowie bei allen Sponsoren bedanken. Es gab tolle Preise zu gewinnen. „Alles in allem war es ein wunderschönes, erfolgreiches Turnierwochenende mit vielen netten Zuschauern bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst oder Pommes“, fasst Pressewartin Kerstin Moritz es zusammen.

Bei einer Dressurprüfung im Rahmen des Turniers 2024 des Reit- und Fahrvereins Hattorf. © Verein | Moritz/Nieft

Die jüngsten Teilnehmer sind im Führzügelwettbewerb unterwegs. © Verein | Moritz/Nieft

Auf das richtige Timing kommt es an. © Verein | Moritz/Nieft

Pferde und Reiter präsentieren sich dem Publikum. © Verein | Moritz/Nieft

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.reitverein-hattorf.de.

