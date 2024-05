Osterode. Eigentlich sollten an den Pfingsttagen in der 1. Kreisklasse Nord drei Partien nachgeholt werden, gespielt wurde aber nur am Montag beim SV Lerbach.

Nur eine von ursprünglich drei angesetzten Partien konnte in der 1. Kreisklasse Nord am Pfingstwochenende ausgetragen werden. Dabei feierte der SV Lerbach einen wichtigen Heimsieg und hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Letzte rechnerische Zweifel könnten bereits am Mittwochabend ausgeräumt werden, wenn Schlusslicht Freiheit spielt.

Das Wochenende begann für die Lerbacher allerdings wenig vielversprechend, die beim TSC Dorste vorgesehene Partie musste der SVL absagen, man bekam keinen spielfähigen Kader zusammen. Die drei Punkte gingen so kampflos an die Dorster.

Ebenso kampflos musste der SV Rot-Weiß Hörden die Punkte dem TSV Landolfshausen/Seulingen II überlassen. Die Partie in Seulingen war in den Monaten zuvor zweimal von den Gastgebern aufgrund nicht bespielbarer Plätze abgesagt worden. Für den nun angesetzten Pfingstsamstag stand bereits lange die Hochzeit eines RW-Spielers im Terminplan, entsprechend konnten die Hördener keine Mannschaft stellen. Da sich auch kein Ausweichtermin finden ließ, gingen die Zähler an die La/Seu-Reserve.

SV Lerbach - TSV Landolfshausen/Seulingen II 2:0 (1:0). Die zweite TSV-Mannschaft bleibt weiter ein gern gesehener Gast, alle Auswärtspartien gingen bislang verloren. Das änderte sich auch in Lerbach nicht und war den Hausherren mehr als recht. Personell wieder besser bestückt, gingen die Harzer durch Alparslan Arslan in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Martin Dauben auf 2:0 (57.). In der Folge ließ sich der SV den Sieg nicht mehr nehmen und hat nun, bei noch vier offenen Freiheiter Spielen, zwölf Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht sowie das deutlich bessere Torverhältnis.

Freiheits letzte Chance: Spiel am Mittwochabend

1. FC Freiheit - TuSpo Petershütte II (Mi., 19 Uhr). Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Freiheiter nicht, sind die abgestiegen. Selbst ein Unentschieden würde keine Hoffnung mehr lassen. Im Verlauf der Saison konnte der FC allerdings noch keine einzige Begegnung für sich entscheiden und erst einen Punkt holen. Im Saisonendspurt wäre daher mehr als ein Fußballwunder notwendig, um die Klasse noch zu halten. Die Gäste treten die kurze Reise auf die Freiheiter Höhen als Siebter an und wollen in der Tabelle noch ein wenig nach oben klettern.

