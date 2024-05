Osterode. Von den Kreisliga-Fußballern aus dem Altkreis Osterode steckte eine Mannschaft am Wochenende sogar zwei Niederlagen ein.

Die Fußballer aus dem Altkreis Osterode haben in der Kreisliga am Pfingstwochenende wenig zu feiern gehabt. Unterm Strich steht nur ein Punkt und der ging aufs Konto des FC Eisdorf. Der SSV Neuhof musste sogar zwei Niederlagen hinnehmen.

SSV Neuhof - TSV 08 Groß Schneen 2:3 (0:2). Eine unglückliche Niederlage hat der SSV Neuhof am Samstag gegen TSV 08 Groß Schneen hingenommen. Die Elf verschlief die Anfangsphase der Partie, bereits nach einer Minute ließ Andre Schannor die Gäste zum ersten Mal jubeln. Das 2:0 per Kopf nach einem Freistoß durch Nelson verhieß nach rund zehn Minuten nichts Gutes. Doch der Gastgeber kam nach rund zwanzig Minuten besser ins Spiel, Chancen zum Anschlusstreffer waren gegeben. Die größte Möglichkeit vergab Marvin Köhler, der mit einem Strafstoß nach einer halben Stunde am Gästekeeper scheiterte. Auch danach konnte sich der Schlussmann bis zur Pause mehrfach auszeichnen.

Spielertrainer Yüsüf Beyazit stellte nach 48 Minuten den Spielverlauf völlig auf den Kopf, sein Freistoß schlug unhaltbar ins Neuhofer Gehäuse ein. Die Partie schien gelaufen, trotz allem gab man das Spiel noch nicht auf. Der Lohn nach 63 Minuten: Gerrit Leckel verkürzte per Strafstoß auf 1:3 und ließ die Gastgeber wieder hoffen. Doch alle Bemühungen waren nicht vom Erfolg gekrönt, das 2:3 in der siebten Minute der Nachspielzeit durch das Eigentor von Nelson kam aus Sicht der Gastgeber zu spät.

Auch interessant

Fußball Bezirksliga Jahnstadion in Osterode: Das erste Spiel auf dem neuen Kunstrasen Von Katharina Franz

SC HarzTor - FC Höherberg 1:2 (1:0). Der SC HarzTor hat am Samstag den Sieg auf heimischem Gelände in der Nachspielzeit verspielt. Nach dem 1:0 durch Yannick Eicke in der elften Spielminute führten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit. Diese nutzten die Gäste vom FC: Alexander Kluss glich aus und Linus Jünemann sichert nahm den Bad Lauterbergern auch den letzten Punkt.

SV Gr. Ellershausen/Hetj. - FC Eisdorf 1:1 (1:0). Die Eisdorfer sicherten sich auswärts in Groß Ellershausen in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Die Gastgeber führten seit der 36. Spielminute 1:0. Kurz vor Schluss nutzte Jonah Kriebel die Chance, die sich ihm bot, und machte das 1:1. Das genügte, um den zweiten Tabellenplatz gegen den direkten Konkurrenten zu verteidigen.

SV Bilshausen - SSV Neuhof 3:2 (2:0). Nach einer Viertelstunde gingen die Gastgeber in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Durch ein Strafstoßtor von Benedikt Gorges erhielt der SSV wieder Anschluss (49. Spielminute). Aber Chancen auf den Ausgleich blieben ungenutzt, so ein Sprecher des SSV Neuhof. In der 69. Minute erhöhte das Tabellenschlusslicht auf 3:1. Nach dem 3:2 durch Gerrit Leckel retteten die Gegner das Spiel über die Zeit, so der Vereinssprecher, der die Schiedsrichterleistung scharf kritisiert. In der Nachspielzeit habe sich zudem ein Rettungswageneinsatz ereignet, weil ein SSV-Spieler eine Kopfverletzung erlitten habe.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: