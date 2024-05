Lasfelde. Die Fußballbezirksligisten aus Osterode liefern an Pfingsten eindeutige Ergebnisse. Eine besondere Partie spielt sich im Jahnstadion ab.

Doppelte Belastung hat das Pfingstwochenende für die beiden Bezirksligisten TuSpo Petershütte und VfR Dostluk Osteorde aus dem Altkreis Osterode bedeutet. Der dritte Osteroder Bezirksligist, der SV Rotenberg, hatte nur ein Spiel auf dem Plan - und das bereits am Freitagabend zu Gast bei TuSpo:

TuSpo Petershütte - SV Rotenberg 1:0 (1:0)

Ein Leckerbissen war die Partie am Freitagabend zwischen dem TuSpo Petershütte und dem SV Rotenberg sicher nicht. Für beide Teams war es eher ein lockeres Auslaufen anstatt ein Kampf um die drei Punkte und den Sieg. Am Ende konnte sich der bereits feststehende Meister aus Petershütte knapp mit 1:0 durchsetzen.

Die knapp 100 Zuschauer mussten sich über 20 Minuten gedulden, bis sie die erste Torchance sahen. Felix Just setzte sich stark über links durch und brachte den Ball in die Mitte. Dort trat Rotenbergs Jonas Balitzki über den Ball und Tilo Kopp musste nur noch einschieben (22.). Die Gastgeber gingen so mit der ersten Möglichkeit in Führung. Zuvor taten sich beide Mannschaften schwer und agierten meist zu ungenau. TuSpo versuchte es spielerisch, tat sich gegen die dicht gestaffelte Defensive der Gäste aber schwer. Rotenberg konzentrierte sich vorwiegend auf lange Bälle. Einer davon landete bei Melvin Sommer, der aus kurzer Distanz aber am stark reagierenden Dominik Hoffmann scheiterte (26.). Wer jetzt dachte, die Partie nehme Fahrt auf, lag falsch. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich, beide Mannschaften waren stets bemüht und Torchancen waren Mangelware. Erst ein Freistoß von Rotenbergs Neuzugang Dennis Tauchmann sorgte für etwas Gefahr, war aber zu zentral geschossen (52.). Auch Julian Tenchella scheiterte nach einem langen Ball per Kopf (72.). Auf der Gegenseite ließen Jannis Kleeberg (75.) und Finn Killig (82.) aussichtsreiche Chancen liegen. Zudem verhinderte SVR-Verteidiger Eduard Ulmann mit einer starken Leistung weitere Chancen des TuSpo, so dass es am Ende beim knappen 1:0 blieb. „Man hat gemerkt, dass die Luft raus ist. Es ist aber auch eine Frage der Einstellung und des Respektes dem Gegner gegenüber, wie man auftritt. Am Ende haben wir unsere Angriffe auch nicht konsequent genug ausgespielt“, sagte TuSpo-Trainer Sascha Dempwolf nach der Partie. Für die Seestädter war es der zehnte Sieg in Serie. „Wir haben jetzt 80 Punkte auf unserem Konto und wollen uns in den letzten drei Partien nicht darauf ausruhen“, so Dempwolf abschließend.

Obwohl der Titel dem TuSpo Petershütte längst sicher ist, kämpft die Fußballmannschaft weiter um Punkte. © HK | Arne Hoffschlaeger

VfR Dostluk Osterode - SG Denkershausen/Lagershausen 3:1 (1:1)

Der VfR Dostluk Osterode hat den gerade freigegebenen Kunstrasen des C-Platzes im Jahnstadion mit einem Sieg eingeweiht - dabei sah es 20 Minuten, nachdem Schiedsrichter Alexander Pradier die Partie angepfiffen hatte, zunächst nicht danach aus. Da gingen die Gäste nämlich durch ein Tor von Tjark Rode in Führung. Erst 16 Minuten später glich Paul Mill aus, so dass es mit einem Unentschieden in die Pause ging.

In der zweiten Hälfte ließen weitere Treffer zunächst auf sich warten. Abstiegskandidat Denkershausen schien entschlossen zu sein, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Dann aber gelang Omar El Zein das 2:1 (75. Spielminute) und Zeidan Turgay setzte kurz vor Schluss noch einen zum Endergebnis drauf (89.).

TSV Sudheim - VfR Dosltuk Osterode 1:0 (0:0)

Zu Gast in Sudheim gelang es dem VfR am Montagnachmittag nicht, den Erfolg vom Samstag zu wiederholen. Dafür glücktem dem TSV, was dem Team am Samstag gegen die SG Bergdörfer verwehrt geblieben war: ein Heimsieg. Die erste Halbzeit verlief unspektakulär. Sudheims Siegtreffer durch Dimi Ditz fiel erst in der 87. Spielminute. Der VfR versuchte in der Nachspielzeit noch zu reagieren. Aber der Torschuss der Gäste traf nur das Außennetz. So machte sich der Tabellenzweite mit null Punkten im Gepäck auf den Heimweg.

SG Werratal - TuSpo Petershütte 0:1 (0:1)

Als bereits feststehender Bezirksligameister der Saison 2023/2024 machte der TuSpo Petershütte beim Auswärtsspiel in Oberode ein Pflichttor: Davin Julien Malina traf nach zehn Minuten zum 0:1. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

