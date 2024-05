Osterode. Drei Spiele stehen bei den Fußballerinnen der SG auf dem Spielplan - einmal ist die Landesliga-Mannschaft gefordert, zweimal treten die Kreisliga-Frauen an.

Ein anstrengendes Wochenende wartet auf die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf. Drei Spiele sind über die Pfingsttage angesetzt, dreimal vor heimischer Kulisse. Neben der Landesliga-Elf müssen auch die Frauen aus der Kreisliga ran, unter anderem gegen den Altkreis-Konkurrenten vom SC HarzTor.

Landesliga-Heimspiel für die SG

SG Wulften/Lindau/Hattorf - SG RSV/Sickte/Hötzum (Mo., 17 Uhr). In Hattorf beginnt für die SG der Schlussspurt in der Landesliga. Fünf Spiele stehen noch an, fünfmal darf der Aufsteiger auf eigenem Platz antreten. Das Unternehmen Klassenerhalt dürfte dennoch äußerst schwierig werden, nach der 0:3-Niederlage unter der Woche beim direkten Konkurrenten Sparta Göttingen beträgt die Lücke zum rettenden Ufer bereits neun Punkte.

Für die Gastgeberinnen wird es daher mehr darum gehen, sich ordentlich zu verabschieden und eventuell noch den einen oder anderen Bonuspunkt mitzunehmen. Mit dem Tabellenvierten aus Braunschweig kommt am späten Nachmittag des Pfingstmontags allerdings ein starker Gegner an den Harzrand gereist.

Die Spiele in der Frauen-Kreisliga

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SC HarzTor (Sa., 12 Uhr). Kurz vor Toreschluss stehen sich am Samstag in der Frauen-Kreisliga die beiden Mannschaften aus dem Altkreis das erste Mal in dieser Saison gegenüber. Die Gäste sind dabei klar favorisiert, sie stehen auf Tabellenplatz drei. Die Gastgeberinnen hingegen sind Vorletzter, doch vielleicht gelingt ja im Lokalduell eine Überraschung. Ausgetragen wird die Begegnung in Hattorf.

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SSG Bishausen (Mo., 11 Uhr). Eine bessere Chance auf Punkte dürfte die SG-Reserve am Montag haben, Bishausen ist als Zehnter nur zwei Plätze vor den Gastgeberinnen gelistet. Das Hinspiel im vergangenen August war allerdings eine klare Sache, die SSG gewann mit 6:0. Nun will Wu/Li/Ha II es besser machen. Auch dieses Spiel findet in Hattorf statt.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: