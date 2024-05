Osterode. Das Pfingstwochenende steht im Zeichen von Nachholspielen. Besonders im Aufstiegsrennen der Kreisliga geht es hoch her, vertreten sind auch zwei heimische Teams.

Auf Kreisebene wird das lange Pfingstwochenende genutzt, um die Tabellen in den verschiedenen Ligen weiter gerade zu rücken. Noch immer weisen die Teams teilweise deutliche Unterschiede bei der Zahl der absolvierten Begegnungen auf. In der Kreisliga und 1. Kreisklasse Nord sind auch die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode im Einsatz, spannend wird es vor allem im Kreisliga-Aufstiegskampf.

Die Begegnungen der Kreisliga

SC HarzTor - FC Höherberg (Sa., 16 Uhr). Der Spitzenreiter ist zu Gast auf der Bad Lauterberger Augenquelle, es dürfte ein heißer Tanz werden. Die Gastgeber sind als Vierter noch voll im Rennen um den Aufstieg vertreten, mussten zuletzt aber beim 3:4 gegen den FC SeeBern einen bitteren Rückschlag einstecken. Man darf gespannt sein, wie gut erholt sich die Mannschaft nach der ersten Heimniederlage der Saison präsentiert. Die Gäste aus dem Eichsfeld haben sich in der Tabelle bereits einen kleinen Vorsprung erarbeitet und werden alles dafür geben, diesen zu verteidigen.

SSV Neuhof - TSV Groß Schneen (Sa., 16 Uhr). Als Neunter stehen die Neuhofer in der Tabelle jenseits von Gut und Böse, doch gerade zu Hause wollen sie natürlich ihre Zuschauer mit guten Leistungen belohnen. Groß Schneen wiederum schielt als Sechster noch Richtung Aufstiegsplätze, zumal der TSV weniger Spiele als einige der Konkurrenten absolviert hat.

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - FC Eisdorf (Mo., 15 Uhr). Showdown für die Eisdorfer, der Tabellenzweite ist zu Gast beim Tabellendritten. Vor dem Wochenende beträgt der Vorsprung des FCE vier Punkte, allerdings auch bei drei mehr ausgetragenen Spielen. Umso mehr Bedeutung kommt jetzt dem direkten Duell zu. Im Hinspiel entführte Groß Ellershausen die Punkte nach einem knappen 1:0-Erfolg aus dem Borntal, jetzt will die Elf von Ruven Schröter den Spieß umdrehen. Ein Vorteil für die Gäste: Sie gehen frisch in die Partie, während der SV bereits am Samstag mit Pferdeberg einen weiteren Aufstiegskandidaten vor der Brust hatte.

SV Bilshausen - SSV Neuhof (Mo., 15 Uhr). Zehn Punkte beträgt für die Gastgeber bereits die Lücke zum rettenden Ufer, bei nur noch fünf offenen Partien kaum aufzuholen. Gegen die SSV-Kicker könnte aber etwas drin sein, schließlich ist es für die Elf von Joachim Zeh das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen, die Kräfte sind entsprechend knapp.

Die Spiele der 1. Kreisklasse Nord

TSV Landolfshausen/Seulingen II - SV Rot-Weiß Hörden (Sa., 16 Uhr). Eine schwierige Aufgabe erwartet den Tabellenzweiten in Seulingen, die Hausherren sind vor eigenem Publikum noch unbesiegt. Gelingt es den Rot-Weißen, diesen Nimbus zu brechen und sich im Kampf um die Vizemeisterschaft abzusetzen?

SV Lerbach - TSV Landolfshausen/Seulingen II (Mo., 15 Uhr). So heimstark die TSV-Reserve ist, so schwach präsentiert sie sich auswärts. Bislang konnte noch kein Punkt geholt werden und die Lerbacher werden alles daran setzen, dass das so bleibt. Mit einem Sieg hätte der SVL den Klassenerhalt quasi perfekt gemacht. Allerdings plagen das Team Personalsorgen, die eigentlich am Freitagabend in Dorste angesetzte Partie musste abgesagt werden.

