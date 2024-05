Herzberg. Zum Abschluss der Handball-Saison sind die Nachwuchsteams der HSG noch einmal kräftig im Einsatz. Einen besonderen Erfolg verbuchten die D-Junioren.

Zum Abschluss der Handball-Saison waren die Nachwuchsmannschaften der HSG Oha noch einmal reichlich im Einsatz. Einen besonderen Erfolg konnten dabei die D-Junioren verbuchen. Sie sicherten sich im Duell gegen den MTV Groß Lafferde die Meisterschaft in der Handball-Region Südost-Niedersachsen.

Männl. D-Jugend - MTV Rosdorf II 39:17 (22:8). Zunächst galt es für die D-Junioren, ihre letzten beiden regulären Ligaspiele zu bestreiten. Beim Heimspiel gegen Rosdorf II ließ man nichts anbrennen und machte damit den Staffelsieg perfekt. Wieder einmal zeigten die Hausherren eine herausragende Mannschaftsleistung, die mit Toren aller Feldspieler belohnt wurde. „Das ist ein Zusammenspiel aus Mannschaft, Trainer und Eltern. Die Meisterschaft ist absolut verdient und wird auch ordentlich gefeiert“, so Trainer Lars Eichhorn, der das Team zusammen mit Stefan Bernhardt betreut. HSG: Kubat - Wode (4), Schulze (3), Reinholz (8), Wedekind (3), Eichhorn (10/2), Bernhardt (3), Schnepel (8).

Northeimer HC - Männl. D-Jugend 20:35 (10:17). Auch beim NHC wahrte das Team seine weiße Weste und blieb somit in Vor- und Hauptrunde ohne Punktverlust. Bereits nach zehn Minuten lagen die Gäste vorentscheidend in Front (9:1) und ließen auch in der Folge nichts mehr anbrennen. HSG: Kubat, Schnepel - Wode (3), Schulze (6), Reinholz (7), Wedekind (5), Eichhorn (9/1), Bernhardt (5).

Erstes Finalspiel in Groß Lafferde auf Augenhöhe

MTV Groß Lafferde - Männl. D-Jugend 28:28 (16:15). Im Finale um die Regionsmeisterschaft trafen die HSG-Jungs dann auf Groß Lafferde. Eichhorn hatte schon im Vorfeld gewarnt und von einem Duell auf Augenhöhe gesprochen, denn auch der MTV-Nachwuchs war im Saisonverlauf ohne Verlustpunkt geblieben. Das Hinspiel fand am Himmelfahrtstag auswärts statt, rund 120 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse und mächtig Stimmung.

Tatsächlich lieferten sich die Teams ein spannendes Spiel, wobei die Gastgeber in Hälfte eins zumeist ein wenig die Nase vorn hatten. Doch die HSG ließ sich nicht abschütteln, konnte nach der Pause selbst immer wieder in Führung gehen. Kurz vor Schluss lagen die Hausherren aber 25:23 vorne, es drohte die erste Niederlage der Saison. „Das Ding war eigentlich schon weg, doch die Jungs haben es noch auf 28:28 gedreht“, berichtete Eichhorn. HSG: Kubat, Schnepel - Wode (1), Schulze (5), Reinholz (10), Wedekind, Eichhorn (3), Bernhardt (9).

Nach der Pause ist die HSG nicht mehr zu stoppen

Männl. D-Jugend - MTV Groß Lafferde 25:15 (12:10). So ging es im Rückspiel komplett bei null los. Angefeuert von einer auch in Herzberg tollen Kulisse zeigten die HSG-Jungs im wichtigsten Spiel der Saison ihre womöglich beste Leistung. War es in der Anfangsphase noch ausgeglichen, konnten sich die Harzer bald auf zwei Tore absetzen (9:7, 13.) und diese Führung beim 12:10 mit in die Pause nehmen. Nach dem Seitenwechsel folgte ein 5:0-Lauf, die Abwehr der HSG war praktisch nicht mehr zu überwinden. Im Angriff fanden die Gastgeber hingegen viele Lösungen. Am Ende stand ein eindrucksvolles 25:15 auf der Anzeigetafel, die letzten Sekunden gingen bereits im Jubel unter.

„In der Pause haben wir noch ein, zwei Dinge angesprochen. Wie die Jungs das umgesetzt haben, war fantastisch. Das war eine top Teamleistung“, lobte Eichhorn und ergänzte: „Wir sind so glücklich, dass wir schon fast sprachlos sind. Die Jungs werden das nie vergessen, haben aber in der Saison auch wirklich alles für den Erfolg gegeben. Das war mannschaftlich wirklich überragend!“ HSG: Kubat, Schnepel - Wode (4), Schulze (3), Reinholz (6), Wedekind (1), Eichhorn (5), Bernhardt (6).

E-Mädchen holen sich den zweiten Platz

Drei Spiele standen zum Abschluss für die E-Juniorinnen auf dem Programm, in denen der zweite Platz in der Regionsliga gesichert wurde.

JSG Duderstadt-Landolfshausen – Weibl. E-Jugend 19:8 (9:2). Auch im dritten Aufeinandertreffen konnte die HSG gegen die JSG nicht gewinnen, diesmal fiel die Niederlage recht deutlich aus. Nach der Führung durch Emelie Schettler hatten die Gäste nur noch wenig zu bejubeln. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat es versucht, mehr war heute nicht möglich“, erklärt die Trainerin Denise Kricheldorf-Mai. HSG: Töpperwien – Schettler (3), Stiemerling (2), Winter (2), Sinram (1), Borchert, Klas, Eckert, Döring, Deperade.

Die E-Juniorinnen der HSG Oha. © Verein | HSG Oha

HSG Rhumetal – Weibl. E-Jugend 19:31 (12:16). Keine 24 Stunden später zeigte sich die HSG dann beim Schlusslicht in Torlaune. „31 Treffer in einem Spiel sind uns noch nie gelungen“, staunte Kricheldorf-Mai. „Nach der schmerzlichen Niederlage in Duderstadt kam das Spiel genau richtig“, freute sich die Trainern, zumal mit dem Sieg die Vizemeisterschaft festgemacht wurde. HSG: Hesse – Stiemerling (7), Sinram (6), Klas (5), Winter (5), Schettler (3), Mißling (3), Deperade (2), Heise, Borchert.

Northeimer HC – Weibl. E-Jugend 21:19 (11:11). Das letzte Saisonspiel folgte beim Tabellendritten in Northeim. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte die HSG zu Beginn des zweiten Abschnitts ihre beste Phase: Aufmerksam in der Verteidigung, schnell im Umschaltspiel und vorne mit dem Auge für Mitspielerin. „Da konnte man gut sehen, wie sich die Mädchen weiterentwickelt haben“, freute sich Kricheldorf-Mai (17:12, 26.). Doch im dritten Spiel binnen einer Woche fehlten am Ende etwas die Kräfte, Northeim drehte die Partie. „Diese Niederlage schmälert die gute Saison nicht im Geringsten. Wir können alle stolz auf das Erreichte sein“, so die Trainerin. HSG: Töpperwien, Wassmann – Winter (5), Stiemerling (4), Sinram (4), Schettler (2), Mißling (2), Klas (2), Döring, Deperade.

D2-Jugend holt Platz eins in der Regionsklasse

Die männliche D2-Jugend hatte einen Doppelspieltag vor der Brust. Es gab einen Sieg und eine Niederlage, was gleichbedeutend mit dem Staffelsieg in der Regionsklasse ist.

HSG Langelsheim/Astfeld – Männl. D2-Jugend 12:14 (8:6). Das Team von Cedric Loch erwischte einen ganz schlechten Start, hatte wenig Zugriff in der Abwehr und verballerte zu viele Chancen. In der Pause fand der Coach aber die richtigen Worte, anschließend wendete sich das Blatt und die Meisterschaft konnte noch vor dem letzten Spiel gefeiert werden. HSG: Schwerin (6), Wagner (3), Haarmann (2), Hilbig (2), Masselot (1), Heisecke, Marshall, Ehrhardt, Wassmann, Webel, Ulrich.

SV Einheit 1875 Worbis – Männl. D2-Jugend 23:20 (10:13). Im Gegensatz zum Vortag startete die HSG glänzend und führte nach nur sieben Minuten mit 6:0. In der Folge brach das Loch-Team jedoch etwas ein, Worbis wurde zudem stärker und hatte in Hälfte zwei einen Keeper in Höchstform. „Das Ergebnis ist auf jeden Fall verdient“, so Loch, der ein Saisonfazit zog: „Jeder Spieler der D2 hat einen tollen Sprung gemacht und kann stolz auf sich sein.“ HSG: Tschörtner – Schwerin (1/1), Wagner (7), Haarmann, Hilbig (3), Masselot, Heisecke (1), Marshall, Ehrhardt, Hentrich (5), Wassmann, Webel (3).

Weitere Spielberichte der HSG-Teams

SG Spanbeck/Billingshausen – Weibl. D-Jugend 11:20 (7:8). Die weibliche D-Jugend konnte ihren Staffelsieg in der Regionsklasse mit einem Auswärtssieg zum Abschluss unterstreichen. Nach holprigem Start steigerten sich die Gäste zusehends und siegten letztlich noch souverän. HSG: Shani Bagi – Giza (2), Lohrengel, Sinram (5/1), Hein (2), Bierwirth, Beyer (1), Eckert (8), Waldmann (1), Schröter (1).

MTV Rosdorf II – Weibl. C-Jugend 36:17 (18:9). Zu Gast beim Staffelsieger der Regionsklasse hatte die weibliche C-Jugend keine Chance. HSG: Masselot – Wassmann, Shani Bagi (2), Wiegmann, Eckert (4), Waldmann, Mönnich (10/1), Gurlt, Roddewig (1).

Männl. C-Jugend – JSG Duderstadt-Landolfshausen 26:29 (15:14). Vor eigener Kulisse waren die C-Junioren nah dran, den Spitzenreiter zu schlagen. Bis zur 45. Minute (25:26) hielt der Gastgeber Tuchfühlung, dann zog die JSG noch davon. HSG: L.-K. Mros, R. Weber – L.-M. Mros, Ahrens (7/2), J. Weber (3), Waldmann, Brakel (6), Sonntag (3), Koecher (4), Strüver (1), Zimmermann, Ramazani (2).

HSG Plesse-Hardenberg – Männl. C-Jugend 36:29 (20:10). Bis zur achten Minute sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie (4:4), danach folgte ein 9:0-Lauf der Gastgeber und das Spiel war entschieden. Die Gäste zeigten aber Moral und kämpften bis zum Schluss. HSG: L.-K. Mros, R. Weber – L.-M. Mros, Ahrens (6/2), J. Weber (1), Waldmann, Brakel (13), Sonntag (4), Koecher (2), Strüver, Ramazani (4).

JSG Duderstadt-Landolfshausen – Männl. C-Jugend 44:33 (21:14). Beim Offensivspektakel in Duderstadt hielt die HSG knapp 23 Minuten mit, dann setzte sich der Spitzenreiter ab. Erfreulich aus Oha-Sicht: Fynn Brakel holte sich mit insgesamt 104 Toren den dritten Platz in der Torschützenliste. HSG: L.-K. Mros, R. Weber – L.-M. Mros, Ahrens (3/1), J. Weber (6), Waldmann (4), Brakel (11/1), Koecher (5), Zimmermann, Ramazani (4).

HSG Plesse-Hardenberg – Männl. C2-Jugend 34:30 (16:14). Im entscheidenden Spiel um den zweiten Platz legte Plesse mit 10:5 vor, die Gäste kamen zur Pause auf zwei Tore ran. Ähnlich verlief die zweite Hälfte. Die Gastgeber legten vor (28:22), die Oha-Jungs kamen heran (32:29). Der für Rang zwei benötigte Ausgleich gelang aber nicht mehr. HSG: Seidel, Vollrath, Schnepel – Kwast (2), Sinram (6/1), Gähler (1), Reinholz (1), Brandt (2), Lux (5), Eichhorn (9/3), Bernhardt (4).

HSG Langelsheim/Astfeld – Männl. C2-Jugend 26:32 (15:14). Die Gastgeber hatte zu Beginn eine nahezu perfekte Wurfquote und lagen so auch zur Pause vorne. In Hälfte zwei hatten die Oha-Jungs den Respekt vor den körperlich überlegenen Gegenspielern komplett abgelegt. Mit beherzten Abwehraktionen und einem schnellen Umschaltspiel setzten sich die Gäste ab und holten zum Abschluss einen Sieg. „Betrachtet man den teils großen Altersunterschied zu den anderen Mannschaften der Regionsliga, so sind wir mit der gezeigte Saisonleistung mehr als zufrieden“, lobte das Trainerteam. HSG: Seidel, Schnepel, Vollrath – Kwast (4), Sinram (8/2), Gähler (2), Reinholz (5), Brandt (1), Lux (5), Gothe (2), Eichhorn (5), Bernhardt.

Minis haben Spaß beim Spielfest in Katlenburg

Die Minis aus Schwiegershausen haben für die HSG Oha am Spielfest in Katlenburg teilgenommen. © Verein | HSG Oha

Die Minis des TSV Schwiegershausen traten beim Minispielfest der HSG Rhumetal in Katlenburg an. Zwei fortgeschrittene Mannschaften mit zwölf Kindern wurden gemeldet. Die kleinen Handballer konnten wieder einmal ihr Können unter Beweis stellen und zeigen, was sie jede Woche im Training üben. „Jeder einzelne hat eine super Leistung abgeliefert und es konnten viele schöne Tore erzielt werden“, freuten sich die Trainer. Natürlich stand der Spaß im Vordergrund und die TSV-Minis konnten einen rundum gelungenen Tag genießen.

