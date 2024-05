Osterode. In der Fußball-Bezirksliga steht am Pfingstwochenende ein volles Programm an, etliche Spiele werden nachgeholt. Im Einsatz ist auch das Duo aus Osterode.

Von wegen entspanntes langes Wochenende: Auf die Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga warten auch rund um die Pfingstfeiertage wieder Nachholspiele, die Taktung ist weiterhin hoch. Das gilt auch für die heimischen Teams, insbesondere für TuSpo Petershütte und den VfR Dostluk Osterode. Die beiden Mannschaften aus der ehemaligen Kreisstadt sind jeweils doppelt im Einsatz. Etwas mehr Zeit zum Ausruhen haben dabei die Petershütter, die bereits am Freitagabend ihre erste Partie bestreiten und dabei auf den Altkreis-Rivalen SV Rotenberg treffen. Die Rhumekicker wiederum können nach dem Spiel in Lasfelde die Beine etwas hochlegen, sie sind das restliche Wochenende spielfrei.

Historische Partie im Jahnstadion

VfR Dostluk Osterode - SG Denkershausen/Lagershausen (Sa., 16 Uhr). Wenn die Osteroder am Samstag die Gäste aus dem Landkreis Northeim begrüßen, dann zu einer historischen Partie. Denn zum ersten Mal wird auf dem gerade freigegebenen Kunstrasen des C-Platzes um Bezirksligapunkte gekämpft. Für die SG Denkershausen steht dabei deutlich mehr auf dem Spiel als für die Sösestädter.

Zwar hatte VfR Dostluk-Coach Andre Krzyminski unlängst den zweiten Platz als Ziel ausgerufen und natürlich werden seine Jungs alles geben, um eben dieses Ziel zu erreichen, die Lage ist im Vergleich zur SG aber mehr als komfortabel. Denkershausen steht das Wasser nämlich bis zum Hals, als 16. der Tabelle schwebt man in höchster Abstiegsgefahr. Drei Punkte Rückstand sind es derzeit auf das rettende Ufer, allerdings hat die SG die mit Abstand schlechteste Tordifferenz aller Abstiegskandidaten. Jeder Bonuspunkt kann da wertvoll werden.

In den vergangenen beiden Spielen machte das Team allerdings nicht den Eindruck, sich mit voller Kraft gegen den Abstieg zu wehren. Gegen den SCW Göttingen gab es eine 1:6-Heimpackung, beim designierten Absteiger in Rosdorf ging Denkershausen gar mit 2:7 unter. Man darf also gespannt sein, welches Gesicht das Team nun präsentiert.

Die beiden Montagsspiele

TSV Sudheim - VfR Dostluk Osterode (Mo., 15 Uhr). Für die Osteroder bleibt kaum Zeit zur Erholung, da steht das nächste Duell mit einem Abstiegskandidaten an. Denn ähnlich wie Denkershausen gilt auch für Sudheim: Die Luft zum Atmen ist knapp. Allerdings hat der Aufsteiger eine etwas bessere Ausgangsposition. Vor dem Wochenende steht der TSV zwar auf dem 15. Platz und damit dem ersten Abstiegsrang, allerdings punktgleich mit der davor platzierten Reserve von Göttingen 05.

Allerdings ist auch bei den Sudheimern die aktuelle Form eher mäßig, vor allem die Offensive bereitet Probleme. In den vergangenen vier Spielen gelang kein Treffer, nur ein Punkt blieb hängen. Dass die Gastgeber mit 38 Toren folglich auch den schwächsten Angriff der Liga stellen, überrascht da wenig. Im Hinspiel taten sich die Sösestädter zwar schwer, konnten sich am ersten Spieltag letztlich aber doch mit 1:0 durchsetzen.

Auch wenn die Kräfte knapp werden und es personell nicht rosig aussieht, die Gäste werden sich auch im Rückspiel voll reinhängen - alles andere wäre den weiteren Mannschaften im Tabellenkeller gegenüber nicht gerecht.

SG Werratal - TuSpo Petershütte (Mo., 15 Uhr). Für die Petershütter steht in Hedemünden der zweite Teil des Meister-Schaulaufens auf dem Programm. Das Positive aus Sicht der Gäste: Auch für die Hausherren geht es um nichts mehr. Werratal steht im Mittelfeld, der Tabellenachte kann weder groß nach oben klettern noch weit nach unten abrutschen.

Einfach nur austrudeln lassen wollen die Seestädter die Saison aber natürlich nicht, zumal Coach Sascha Dempwolf noch ein kleines Ziel anpeilt. Nachdem der Titelgewinn bereits frühzeitig perfekt gemacht wurde, will man nun die Punktemarke des Vorjahres-Meisters Bovender SV angreifen. Im Hinspiel rettete TuSpo beim 2:2-Remis in letzter Minute noch einen Punkt, der bis dato einzige Fleck auf der ansonsten blütenweißen Heimweste.

