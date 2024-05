Wulften. Ein kleiner Verein am Rand des Harzes übernimmt in Südniedersachsen eine Vorreiterrolle. Seit Anfang Mai kann beim TC Wulften Padel-Tennis gespielt werden.

Ein Pionier in Südniedersachsen - diese Bezeichnung darf sich der TC Wulften mit Fug und Recht auf die Fahne schreiben. Denn in dem kleinen Ort an der Oder ist Anfang Mai offiziell der erste Padel-Platz der Region eröffnet worden. „Wir sehen diesen Platz als eine Bereicherung für das sportliche Angebot in der Region, der Platz steht für alle offen“, unterstrich der Vereinsvorsitzende Stefan Kellner bei der festlichen Zeremonie.

Bildergalerie: Der TC Wulften eröffnet seinen Padel-Platz Am 4. Mai 2024 eröffnet der TC Wulften feierlich im Rahmen eines Tennistags auf der Anlage in der Waßmannstraße den ersten Padel-Platz in Südniedersachsen. © FMN | Robert Koch Der Vorsitzende Stefan Kellner, die zweite Vorsitzende Kerstin Ludwig sowie Platzwart Christian Wegner schneiden symbolisch das Band durch. © FMN | Robert Koch TNB-Vizepräsident Reiner Beushausen testet den Platz. © FMN | Robert Koch Norbert „Fiete“ Sachwitz hatte die Idee, er hatte Padel-Tennis im Urlaub kennengelernt. © FMN | Robert Koch Am 4. Mai 2024 eröffnet der TC Wulften feierlich im Rahmen eines Tennistags auf der Anlage in der Waßmannstraße den ersten Padel-Platz in Südniedersachsen. © FMN | Robert Koch Der TNB-Vizepräsident Reiner Beushausen. © FMN | Robert Koch Reiner Beushausen lobt die Wulftener für ihre Pionierarbeit. © FMN | Robert Koch Am 4. Mai 2024 eröffnet der TC Wulften feierlich im Rahmen eines Tennistags auf der Anlage in der Waßmannstraße den ersten Padel-Platz in Südniedersachsen. © FMN | Robert Koch Samtgemeinde-Bürgermeister Daniel Kaiser musste erst googeln, was Padel-Tennis ist. © FMN | Robert Koch Der TCW-Vorsitzende Stefan Kellner dankt den Vertretern der Leader-Region für die finanzielle Unterstützung. © FMN | Robert Koch Stefan Kellner, Vorsitzender des TC Wulften, bei seinen Begrüßungsworten. © FMN | Robert Koch Christian Wegner und Kerstin Ludwig werden im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet. © FMN | Robert Koch Bernd Gellert, Ehrenamtsbeauftragter beim KSB Göttingen-Osterode. © FMN | Robert Koch Christian Wegner und Kerstin Ludwig werden im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet. © FMN | Robert Koch Padel-Tennis wird mit besonderen Schlägern und Bällen gespielt. © FMN | Robert Koch Der Vorsitzende Stefan Kellner, die zweite Vorsitzende Kerstin Ludwig sowie Platzwart Christian Wegner schneiden symbolisch das Band durch. © FMN | Robert Koch Petra Graunke vom KSB Göttingen-Osterode probiert sich direkt im Padel-Tennis aus. © FMN | Robert Koch 1 / 17

Padel ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Europa, bietet eine unterhaltsame Mischung aus Tennis und Squash und wird in einem speziellen Glas-Court gespielt. Auch die Schläger und Bälle unterscheiden sich vom normalen Tennis, gespielt wird mit druckreduzierten Bällen und verkürzten Schlägern, die vollständig aus Kunststoff bestehen. Durch Löcher in der Schlagfläche wird der Luftwiderstand verringert. Der Platz selbst ist kleiner als ein normaler Tennisplatz, das Spiel insgesamt schneller und durch die Möglichkeit, die Bande zu nutzen, spektakulärer.

„Ich musste tatsächlich erst einmal googeln, was Padel eigentlich ist“, gab Daniel Kaiser schmunzelnd zu, zeigte sich dann aber beeindruckt: „Toll, welche Innovations- und Zukunftsfähigkeit der TC Wulften zeigt.“ Der Samtgemeinde-Bürgermeister gehörte zu den Ehrengästen, die anlässlich der Eröffnung dabei waren. Einen deutlichen Wissensvorsprung, was das Padel-Tennis angeht, hatte da Reiner Beushausen, Vizepräsident und Leiter des Ressorts Vereins- und Sportentwicklung beim TNB. „Ich brauchte nicht googeln“, sagte er lachend.

Der Vorsitzende Stefan Keller, die zweite Vorsitzende Kerstin Ludwig sowie Platzwart Christian Wegner bei der feierlichen Eröffnung. © FMN | Robert Koch

„Der TC Wulften hat genau das richtig gemacht: Padel ist eine Sportart, die vielen Spaß macht und momentan einen kleinen Boom erlebt“, bestätigte Beushausen und erklärte: „In unserer Sportart geht es momentan auch darum, den jungen Leuten Alternativen zu bieten. Tennis ist farbiger geworden und längst nicht mehr ganz in Weiß. Wichtig ist, neben dem klassischen Sport weitere Möglichkeiten zu haben.“ Dabei dachte er unter anderem auch an Beachtennis oder das in Nordamerika populäre Pickleball - aber insbesondere eben an Padel-Tennis.

Der Blick auf den ersten Padel-Platz in Südniedersachsen. © FMN | Robert Koch

Dass ein kleiner Verein wie der TC Wulften nun der erste in der Region mit einem entsprechenden Platz ist, und nicht etwa ein Club aus den großen Städten, sorgt durchaus für Stolz bei den Verantwortlichen. Der Weg von der ersten Idee bis zu den ersten Ballwechseln war allerdings alles andere als leicht. Norbert „Fiete“ Sachwitz war im Urlaub das erste Mal mit Padel-Tennis in Berührung gekommen und begeistert, bei einer Vorstandssitzung Anfang 2022 wurde das Thema dann erstmals von Liegenschaftswart Christian Wegner angesprochen.

Die zweite Vorsitzende Kerstin Ludwig nahm die Idee zunächst nicht ganz ernst, berichtet sie rückblickend: „Aber in der nächsten Vorstandssitzung kam tatsächlich wieder dieser Platz auf den Tisch.“ So nahmen die Dinge ihren Lauf. „Weil im Nachbarort Dorste auch gerade ein Tennisplatz zurückgebaut wurde für eine Umnutzung, habe ich angeboten, mich zu erkundigen, wie die Finanzierung bei ihnen funktioniert.“ Nach dem Gespräch mit den Dorstern war klar, dass die Wulftener mit Hilfe von unterschiedlichen Fördermittel den Bau eines Padel-Platzes stemmen könnten. „Und so waren wir dann im Mai 2022 plötzlich mitten in der Planung“, erzählt Ludwig.

Auf der folgenden Jahreshauptversammlung wurde das Projekt dann vorgestellt und einstimmig von den Mitgliedern befürwortet. Für die Wulftener ist es eine Investition in die Zukunft. Denn aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen und weniger Mannschaften, die am Punktspielbetrieb teilnehmen, waren schon länger nicht mehr alle sechs vorhandenen Außenplätze notwendig. Ein Platz lag bereits seit mehreren Jahren brach, auf einem weiteren sollte nun der Padel-Platz entstehen. Widerspruch von den normalen Spielern gab es nicht: Mit vier Sandplätzen sowie einem Hallenplatz sind die Wulftener weiterhin bestens aufgestellt.

Christian Wegner und Kerstin Ludwig werden für ihr Engagement mit der Aktion „Ehrenamt überrascht“ geehrt. © FMN | Robert Koch

Mit dem Beschluss begann für Ludwig die Arbeit aber erst so richtig, denn nun galt es, die verschiedenen Fördermittel auch zu bekommen. „Das war sehr nervenaufreibend, um es kurz zu fassen“, erinnert sie sich. Nicht zuletzt dank der Unterstützung ihres ersten Vorsitzenden, der Ludwig zuarbeitete und Termine übernahm, klappte aber alles. „Wir haben drei Förderprogramme in Anspruch genommen, so blieb nur noch ein geringer Eigenanteil übrig, der für uns als Verein ohne größere Kredite zu stemmen war“, erklärt die zweite Vorsitzende. Rund 100.000 Euro kostet der neue Platz, rund 80 Prozent werden über Fördermittel gedeckt.

TC Wulften: Förderanträge bereiten eine Menge Stress

Die erste große Hürde: Für die Beantragung der Fördermittel musste zunächst die Baugenehmigung vorliegen. „Eingereicht Anfang Juni, war dann trotzdem noch ein Priorisierungsantrag und etwas Vitamin B notwendig, um die Baugenehmigung am späten Nachmittag des 29. Septembers abzuholen“, so Ludwig. Die Eile war geboten, denn beim Landessportbund musste bis zum 30. September der Antrag für das folgende Förderjahr gestellt werden. „Es waren einige nervenaufreibende Tage, die wir so nicht unbedingt gebraucht hätten.“

Beim Padel wird mit besonderen Schlägern und Bällen gespielt. © FMN | Robert Koch

Der Förderantrag zur Sportstättenförderung wurde direkt danach eingereicht, beim dritten Förderantrag bei der Leader-Region Osterode am Harz mussten die Wulftener zunächst das Projekt in einer Präsentation vorstellen. „Danach wurde erst beschlossen, ob wir unterstützt werden und überhaupt einen Förderantrag stellen dürfen“, erzählt Ludwig. Bei der Zusage musste sich der Verein aber keine Sorgen machen, wie Frank Uhlenhaut, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe, bei der Eröffnung hervorhob: „Das ist ein Zukunftsprojekt, genau damit beschäftigen wir uns.“ Rund 33.000 Euro wurden so letztlich zum Bau beigetragen.

Der Weg blieb allerdings steinig und teilweise kurios. Ein Antrag für das Leader-Programm kann erst gestellt werden, wenn die beiden anderen Zusagen vorliegen. Gleiches gilt allerdings auch für das Sportstättenförderungsprogramm. „Da darf man nicht weiter darüber nachdenken und muss irgendwie eine Lösung finden“, erinnert sich die zweite Vorsitzende an den Kampf mit der Bürokratie. Am 30. August 2023 lag dann endlich der letzte Zusagebescheid vor und die Baufirmen konnten beauftragt werden. Ende September starteten schließlich die Tiefbauarbeiten und der neue Padel-Platz entstand.

Schon vor der offiziellen Eröffnung wird fleißig gespielt

Dass die Wulftener mit dem Platz den richtigen Riecher haben, zeigte sich sogar schon in den Tagen vor der offiziellen Eröffnung, als der Court bereits intensiv getestet wurde. „Wir hatten direkt Anfragen aus Göttingen und von anderen Vereinen, einige waren sogar schon hier und haben gespielt“, berichtet Christian Wegner, der auch inoffizieller Padel-Beauftragter im Verein ist. Inzwischen wurde eine WhatsApp-Gruppe für Padel-Interessierte eingerichtet, in der man sich zu allem rund um Padel-Tennis austauschen und Spielpartner finden kann. Die Reservierung des Platzes im Vorfeld erfolgt ganz einfach über ein Online-System auf der Homepage des TC Wulften (https://tc-wulften.clubdesk.com), sogar bei Flutlicht kann gespielt werden. Der Verein hat zudem ein paar Leihschläger parat, die genutzt werden können.

TNB-Vizepräsident Reiner Beushausen testet den neuen Padel-Platz. © FMN | Robert Koch

Eine Reservierung war bei der Einweihung natürlich nicht nötig, jeder konnte sich auf dem neuen Platz ausprobieren und ein paar Bälle schlagen. Da ließen sich die Gäste nicht lange bitten. Auch Petra Graunke vom Kreissportbund Göttingen-Osterode, die dem TC Wulften als Ansprechpartnerin mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, griff zum Schläger. „Ich bin schon total neugierig! Auch der Landessportbund ist begeistert, schließlich ist es der erste Platz in der Region“, überbrachte sie Grüße aus Hannover, ehe sie zusammen mit Beushausen die Bälle fliegen ließ.

Der Vorsitzende stellte derweil schon weitere Zukunftsüberlegungen an. Sollte der Padel-Platz gut angenommen und gebucht werden, dann wäre durchaus eine Erweiterung um einen zweiten Platz möglich. Ein Hindernis hätten die Wulftener dabei direkt im Vorfeld ausgeräumt, die Baugenehmigung für den zweiten Platz liegt bereits vor, zumindest dieser Stress bliebe ihnen dann erspart.

