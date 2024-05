Osterode. Am Dienstag stehen die nächsten Nachholspiele an. Der VfR Dostluk Osterode will auf Rang zwei klettern, der SV Rotenberg endgültig die Klasse sichern.

In der Fußball-Bezirksliga ist seit dem Wochenende die Meisterfrage geklärt, TuSpo Petershütte ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und steigt in die Landesliga auf. Dahinter kämpft der VfR Dostluk Osterode noch um die Vizemeisterschaft. Genau wie die Roten ist am Dienstag auch der SV Rotenberg im Einsatz, die Rhumekicker wollen den Klassenerhalt auch rechnerisch eintüten. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr.

VfR Dostluk: Eine Frage der Kraft

VfR Dostluk Osterode - SG Werratal. Den Gastgebern merkte man zuletzt das harte Programm deutlich an, die Osteroder gingen teilweise schon auf dem Zahnfleisch. „Es sind schlicht zu viele Spiele, eine Amateurliga mit 18 Mannschaften ist schon heftig“, sagt Coach Andre Krzyminski. Entsprechend lang ist auch diesmal die Ausfallliste, neben den Langzeitverletzten werden auch Jan Schunke, Marco Sander und Steffen Koch passen müssen.

Die Gäste aus Hedemünden reisen als Achter in die Sösestadt und können die letzten Spiele frei aller Sorgen bestreiten. „Werratal ist eine kleine Wundertüte, wenn man sich die vergangenen Ergebnisse anguckt“, berichtet Krzyminski. Für ihn ist klar, über welche Faktoren die Partie entschieden wird: „Es kommt auf die Kraft an und wer mehr Willen zeigt.“ Natürlich sind drei Punkte vor eigener Kulisse das Ziel, noch wichtiger ist dem Trainer aber etwas anderes: „Hauptsache, wir bekommen nicht noch mehr Ausfälle dazu.“

Derbyzeit in Rhumspringe

SV Rotenberg - SG Bergdörfer. Mit einem Sieg im Derby hätte der SVR auch die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Die Gäste wiederum werden ebenfalls alles geben, sie stehen in der Tabelle aktuell sogar hinter den Rhumekickern. Während die Rotenberger 40 Punkte auf dem Konto haben, sind es bei der SG nur 36. Allerdings haben die Eichsfelder auch die wenigsten Partien aller Mannschaften ausgetragen.

Der Trend spricht ein wenig für die Hausherren, die aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte holten. Die Bergdörfer hingegen verloren ihre vergangenen beiden Partien jeweils mit 0:1. Ein Kraftproblem sollte bei beiden Teams nicht auftreten, sie waren am Wochenende nicht im Einsatz. Kurios hingegen: Obwohl die Saison keine vier Wochen mehr dauert, ist es das erste Duell zwischen den Lokalrivalen in dieser Spielzeit. Ausgetragen wird das Derby in Rhumspringe.

