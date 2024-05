Osterode. In der Frauen-Bezirksliga unterliegt der FCW auswärts in Göttingen. In der Frauen-Kreisliga festigt der SC HarzTor hingegen den dritten Tabellenplatz.

Ein maues Wochenende auf Bezirksebene gab es im Frauenfußball. Während der FC Westharz in der Bezirksliga unterlag, konnte die SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Landesliga erst gar nicht antreten. Die Partie in Northeim fiel somit aus, die Punkte gingen kampflos an die Eintracht. Besser lief es in der Kreisliga, wo der SC HarzTor zwei Siege einfuhr.

Ein Tor entscheidet in Göttingen

MF Göttingen II - FC Westharz 1:0 (1:0). Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga mussten die Westharzerinnen eine bittere Niederlage einstecken. Bei der zweiten MF-Vertretung entschied ein Tor, Marie Menzel erzielte in der 41. Minute den Siegtreffer für die Gastgeberinnen. Durch den Dreier konnten die Göttingerinnen die Gäste in der Tabelle überholen. Da zudem auch der Bovender SV siegte, rutschte die Mannschaft von Jens Teichgräber auf den vorletzten Platz ab - und damit auf einen Abstiegsplatz.

HarzTor-Frauen lassen es krachen

SC HarzTor - TSV Nesselröden 3:0 (0:0). Etwas Anlaufzeit benötigten die Gastgeberinnen in ihrem ersten Wochenendspiel am Freitagabend, bis in die zweite Hälfte hinein hielten die Gäste aus dem Eichsfeld ein torloses Remis. Dann aber sorgte ein Doppelschlag von Johanna Göllnitz (61.) und Luisa Plümer (65.) für die Vorentscheidung. Mit dem 3:0 von Charline Lisson war schließlich alles klar (75.).

FC Gleichen - SG Wulften/Lindau/Hattorf II 3:1 (2:1). Ohnehin schon arg dezimiert und in Unterzahl musste die SG-Reserve in Diemarden auflaufen, verkaufte sich aber teuer. Nach zwei Gegentreffern (18. und 25.) konnte Alma Pepic vor der Pause sogar noch verkürzen (39.). In Hälfte zwei erhöhten die Gastgeberinnen rasch (48.), ehe die Partie vorzeitig endete. Nach einem unglücklichen Zusammenprall in der 60. Minute war Schluss, das Ergebnis ging so in die Wertung ein.

SC HarzTor - MF Göttingen III 12:0 (8:0). Die Gäste konnten nur zehn Spielerinnen stellen, entsprechend ging auch der SCH reduziert in das Spiel. Die Kräfteverhältnisse gegen das Schlusslicht waren auch so mehr als eindeutig, schon zur Pause stand es 8:0. Lena Plümer war mit vier Toren die erfolgreichste Schützin, zudem trafen Johanna Göllnitz (2), Charline Lisson (2), Mandy Ritter (2), Tabea Loos und Nadine Augustin für die Gastgeberinnen.

Die Spiele aus der 1. Kreisklasse

SC HarzTor II - FC Westharz II 5:1 (2:0). Im Duell der beiden zweiten Mannschaften konnten sich die Gastgeberinnen auf der Augenquelle letztlich deutlich durchsetzen.

FC Hebenshausen - VfR Dostluk Osterode 1:6 (1:3). Wie schon im Hinspiel feierten die Frauen des VfR Dostluk gegen Hebenshausen einen klaren Erfolg. Damit festigten die Gäste ihren Platz im Tabellenmittelfeld.

