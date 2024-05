Wolfsburg. Er hätte auch Stürmer bleiben können: Der Kreativspieler der Grizzlys Wolfsburg sieht die neue Rolle aber als Herausforderung.

Es ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, die Fabio Pfohl für die neue Saison getroffen hatte: Der 28 Jahre alte Kreativspieler wird bei den Grizzlys Wolfsburg ab der kommenden Saison fest in der Verteidigung und nicht mehr als Mittelstürmer eingeplant. Pfohl nimmt damit „eine Herausforderung“ an, die ihm Manager Charly Fliegauf und Coach Mike Stewart nahegelegt hatten, auf die er aber nicht unbedingt hätte eingehen müssen.

Denn: Pfohls neuer Zweijahresvertrag war nicht an die Bedingung geknüpft, dass er auf Abwehrspieler umschult. Er hätte auch weiter Center bleiben können, wäre dann allerdings Gefahr gelaufen, dass er keine tragende Rolle in Stewarts Offensivsystem spielt.

Pfohl: Die Position hat mir schon in den vergangenen Jahren immer Spaß gemacht

Das wird in der gar nicht mehr so neuen Rolle als Verteidiger anders sein. Bereits in den vergangenen zwei Jahren half er immer mal wieder in der Defensive aus, wenn Not am Mann war. Allererste Gehversuche liegen sogar noch viel länger zurück: Als Pfohl noch als Teenager für die Füchse Duisburg in der Oberliga auflief, musste er schon einmal Lücken in der Verteidigung füllen, „aber da war ich eher ein vierter Stürmer“, verrät er augenzwinkernd.

Fabio Pfohl ist mit seiner Umschulungs-Entscheidung glücklich, spürt auch das Vertrauen der Grizzlys-Verantwortlichen. © Grizzlys Wolfsburg/oh | City-Press GmbH

Der gebürtige Waldkraiburger hat die Grundsatzentscheidung für seine Zukunft keineswegs zähneknirschend getroffen. Er sagt: „Es ist mir eigentlich ziemlich leicht gefallen. Die Position hat mir schon in den vergangenen Jahren immer Spaß gemacht.“ Der Klub gibt dem 28-Jährigen die nötige Zeit, die die Umschulung brauchen wird. Pfohl spürt den Rückhalt, spricht von sehr guten Gesprächen mit Manager und Coach, „sie haben mir die Entscheidung sehr leicht gemacht“.

Seine Verteidiger-Vorbilder sucht sich Pfohl vor allem bei den Grizzlys

Seine Vorbilder für die Verteidiger-Ausbildung sucht sich Pfohl, der in sein neuntes Jahr bei den Grizzlys geht und in Wolfsburg sein Zuhause gefunden hat, vor allem im eigenen Klub. Ob Ryan O’Connor, Janik Möser, Björn Krupp oder Rückkehrer Julian Melchiori – „von allen kann ich mir etwas abgucken“, erzält er.

Die größte Umstellung wird vermutlich sein, dass er sich anders als zu Mittelstürmer-Zeiten viel weniger Fehler erlauben darf. Denn jetzt ist er der Abwehrspieler, der die Vorderleute absichert. Rutscht ihm ein Puck durch, ist ein Pass nicht genau genug, „dann ist vermutlich nur noch der Torwart hinter mir.“ Abgesehen davon wird er sein Spiel nicht zu sehr umstellen wollen. Pfohl sagt: „Ich war schon immer einer, der das Spiel gerne vor sich hat.“ Von jetzt an Verteidiger statt Mittelstürmer – für den 28-Jährigen ist es alles andere als eine Zurückstufung, sondern vielmehr eine Chance.