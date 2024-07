Gifhorn/Wolfsburg/Helmstedt. Unser täglicher Streifzug: Mädchenfußballerinnen des JFV Kickers gehen auf Reisen. KSB Helmstedt schließt Geschäftsstelle.

Oberliga-Trio in Lostopf 1

Vorhang auf für die kommende Pokalsaison: Am Mittwoch, 3. Juli, lost der Niedersächsische Fußballverband (NFV) in seiner Barsinghäuser Geschäftsstelle die Begegnungen des Krombacher Niedersachsenpokals der Amateure aus. Die Ziehung wird von 17.30 Uhr an auf dem YouTube-Kanal des NFV unter https://youtube.com/live/t7fZ8BpDTlQ übertragen.

Von den 18 Oberligisten sind 16 dabei, da die Zweitvertretungen des SV Meppen und von Eintracht Braunschweig nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen dürfen. Hinzu kommen die vier Bezirkspokalsieger. Aufgeteilt sind die 20 Mannschaften in vier Lostöpfe – der Bezirk Braunschweig findet sich mit der FSV Schöningen, dem SSV Vorsfelde, Lupo Martini Wolfsburg und dem 1. SC Göttingen 05 in Lostopf 1 wieder. Gezogen wird für die 1. Runde (27./28. Juli) pro Lostopf lediglich eine Partie, elf weitere Mannschaften erhalten ein Freilos, wie es der VfV Borussia 06 Hildesheim als Titelverteidiger schon bekommen hat. Noch im August werden die Achtelfinal- (7.) und Viertelfinal-Spiele (28.) ausgetragen.

Sie freuten sich gemeinsam: Kreisjugendobmann Sven Stuhlemmer (von links), Sabrina Becker (Trainerin des JFV Kickers), JFV-Vorsitzender Can Özcan und NFV-Kreisvorsitzender Ralf Thomas © NFV-Kreis Gifhorn | NFV-Kreis Gifhorn

Aller guten Dinge sind drei...

Und wieder heißt der Sieger: JFV Kickers. Bereits zum dritten Mal hat der Juniorenförderverein, der sich aus den Stammvereinen TSV Hillerse, SV Leiferde, SV Volkse-Dalldorf und SV Meinersen-Ahnsen-Päse zusammensetzt, eine Fußball-Ferienfreizeit der DFB-Stiftung Egidius Braun gewonnen! Eine Mädchenfußball-Mannschaft des Vereins kommt nun in den Genuss, mit zwölf Spielerinnen und zwei Betreuerinnen vom 16. bis 22. Juli in den Uwe Seeler Fußball Park nach Malente (Schleswig-Holstein) zu reisen.

Die Übergabe des Teilnahmegutscheins, der einen Wert von rund 10.000 Euro besitzt, erfolgte nun am Rande des Staffeltages an die Trainerin der C-Juniorinnen, Sabrina Becker, und den JFV-Vorsitzenden Can Özcan. Herzlichen Glückwunsch!

KSB Helmstedt schließt die Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt bleibt im Zeitraum vom 15. bis zum 26. Juli geschlossen. Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme in dringenden Angelegenheiten besteht in dieser Zeit weiter per Mail unter info@ksb-helmstedt.de, wodurch der Vereinsservice weiter gewährleistet ist. Das teilt der KSB Helmstedt mit.

r.