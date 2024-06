Gifhorn. In der Mannschaftswertung belegen die Rollkunstläuferinnen und Rollkunstläufer aus der Mühlenstadt den zweiten Platz.

Die Sommerpause rief bereits, doch die Rollkunstläuferinnen und Rollkunstläufer von Freude an Bewegung (FaB) Gifhorn machten sich noch einmal auf den Weg – und zwar zum Welfenpokal, der in Hannover ausgetragen wurde. Nach vielen tollen Platzierungen reichte es am Ende in der Mannschaftswertung zum zweiten Platz.

Bei den Anfängern waren Daria Dick, Milana Schütz und Tabea Schindler nicht zu stoppen und sicherten sich Gold, ebenfalls nach ganz oben auf dem Treppchen sprangen Darya Toustsik (Freiläufer) und Junia Martel (Figurenläufer). Maren Hartwig (Figurenläufer) durfte sich über Silber freuen, Josefine Kindsvater (Minis), Lasse Kleinfeldt und Dorothea Schindler (Anfänger) belegten jeweils den Bronzerang.

