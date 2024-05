Brome. Der FC hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga nicht in der eigenen Hand. In Brome müssen jedenfalls drei Punkte her.

Seit Monaten kämpft der FC Schwülper darum, sich nicht nach einem Jahr in der Fußball-Bezirksliga gleich wieder in die Kreisliga verabschieden zu müssen. Am Sonntag um kurz vor 17 Uhr dürfte Klarheit herrschen. Ab 15 Uhr steigt der letzte Spieltag, der FC ist beim FC Brome zum Siegen verdammt und muss hoffen, dass der WSV Wendschott parallel nicht beim MTV Isenbüttel gewinnt.

So viel ist klar: Schwülper muss seine Hausaufgaben machen

„Wir werden auf alle Fälle auf Sieg spielen und müssen unsere Hausaufgaben machen. Gewinnen wir nicht, ist das Ding sowieso durch“, weiß Schwülpers Trainer Jan Schulze. Nur mit einem „Dreier“ wahren die Papenteicher ihre Chance auf den Klassenverbleib. Grund zum Optimismus liefert nicht zuletzt die gute Leistung bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Meister VfB Fallersleben. „Wir gehen gestärkt aus diesem Spiel heraus und nehmen das Positive mit, obwohl wir verloren haben“, zeigt Schulze auf.

„Fallersleben hat es in der ersten Halbzeit wunderbar gemacht. Wir haben an die Jungs appelliert und ein bisschen umgestellt. In der zweiten Halbzeit hat es Spaß gemacht, die Mannschaft Fußball spielen zu sehen“, schiebt Schulze nach. Der Gegner am kommenden Sonntag ist allerdings ein anderer. „Die Bromer kannst du nicht mit Fallersleben vergleichen. Sie sind unangenehm zu bespielen“, unterstreicht Schulze. „Brome hat die letzten Spiele nicht gewonnen, jetzt sein letztes Heimspiel und wird Vollgas geben, um einen schönen Abschluss zu haben“, ist Schwülpers Trainer überzeugt.

Schulze möchte den MTV Isenbüttel besuchen

Schon während des Spiels werden die Gäste versuchen, sich über das Geschehen in Isenbüttel zu informieren. „Eventuell wird jemand von uns vor Ort sein. Ansonsten müssen wir uns überraschen lassen“, sagt Schulze. Der Tabellenvorletzte sei mit den Hehlenriedern im Austausch. „Sollte etwas für uns Positives passieren, werden wir die Isenbütteler mal besuchen“, verrät der FC-Trainer mit einem Augenzwinkern.

Was er meint, dürfte klar sein: Der FC will sein Spiel gewinnen und durch Isenbütteler Punkte den Klassenerhalt feiern – so ist der Plan...