Gifhorn. Die Spielerin des MTV Gifhorn ist im Damendoppel und im Mixed nicht zu schlagen. Die Gifhorner Open warten am Wochenende.

Niederlande, Dänemark und nun Frankreich: In diesen Staaten gastierte zuletzt die europäische Pickleball-Elite. Katharina Brechler vom MTV Gifhorn war mit dabei, als nun die ersten Pariser Pickelball Open ausgetragen wurden.

Katharina Brechler triumphiert gleich doppelt

Brechler spielte im Damendoppel an der Seite der Gifhorner Gastspielerin Monica Crawford. Als Sieger der Vorrundengruppe ging es für das Duo souverän ins Viertelfinale und kurz darauf auch ins Halbfinale. Auch in der Runde der letzten Vier behielten Brechler/Crawford die Oberhand, im Endspiel behielt das Team aus der Mühlenstadt ebenfalls ohne Satzverlust die Oberhand.

Im Mixed trat Brechler an der Seite von Nicolai Reusch (TSV Kattendorf) an. Und es lief weiter ganz nach Wunsch für die Gifhornerin, die sich auch im Mixed über den souveränen Gewinn einer Goldmedaille freuen durfte.

Gäste aus aller Welt bei den Gifhorner Open

Am kommenden Wochenende stehen die Gifhorner Open an. Dann werden Spielerinnen und Spieler aus Europa, den USA und Australien in der Pickleball-Arena in der Flutmulde ihre Visitenkarte abgeben. Bei schlechtem Wetter findet das Turnier im Gamsener Sportzentrum Nord statt, der Eintritt ist frei.

r./tim