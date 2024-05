Gifhorn. 9 der 15 Mannschaften der Fußball-Kreisliga bibbern noch um den Ligaverbleib und gucken am Wochenende auch in Richtung Bezirksliga.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga gleicht einem Nervenkrimi, den wohl selbst Filmregisseur und Buchautor Alfred Hitchcock kaum hätte besser schreiben können. Zittern müssen vor dem vorletzten Spieltag immer noch 9 der insgesamt 15 Mannschaften des Gifhorner Kreisoberhauses. Und diese schauen am Wochenende nicht nur auf die eigenen Spiele, sondern auch mit einem Auge auf die Bezirksliga-Partien des FC Schwülper in Brome sowie die des MTV Isenbüttel gegen den WSV Wendschott...

Die Ausgangslage ist klar definiert: Gewinnen die Schwülperaner bei den „Burgherren“ nicht, ist ihr Abstieg in die Kreisliga besiegelt. Heißt: Auch der Tabellen-13. der Kreisliga wird nach dem letzten Spieltag zum Absteiger in die 1. Kreisklasse. Zum Zünglein an der Waage wird der MTV Isenbüttel. Denn nur, wenn die Hehlenrieder gegen Wendschott maximal ein Unentschieden zulassen, könnte Schwülper mit einem eigenen Sieg auch am WSV vorbeiziehen. Erst das würde den zitternden Teams des Kreisoberhauses die Aufregung nehmen. Sprich: Der gesamte Fußball-Kreis Gifhorn drückt am kommenden Spieltag sowohl Schwülper als auch Isenbüttel beide Daumen.

SV Leiferde – TSV Hillerse II (Fr., 18.30 Uhr). Die auf dem Papier einfachste Aufgabe hat die Landesliga-Reserve der Hillerser vor der Brust. Mit einem Erfolg im Derby beim Schlusslicht wäre der Liga-Erhalt endgültig gesichert. Unterschätzen wird man den bereits abgestiegenen Ortsnachbarn hingegen nicht. „Das wird schon ein schwieriges Spiel – da kannst du nur verlieren. Leiferde wird das Derby nicht abschenken“, hebt TSV-Cheftrainer Lars David den mahnenden Zeigefinger.

SV Meinersen – FSV Adenbüttel Rethen (So., 15 Uhr). Weil Gäste-Coach Michael Horst am letzten Spieltag im Urlaub weilt, ist das Gastspiel bei der SVM zugleich sein letztes an der Seitenlinie – und womöglich das entscheidende zum Klassenerhalt. „Ich erwarte eine enge Begegnung“, sagt Horst.

TSV Vordorf – SV Blau Weiß Rühen (So., 15 Uhr). „Meiner Meinung nach haben wir von allen Mannschaften im Keller die schlechteste Ausgangsposition“, befindet TSV-Kapitän Benjamin Köhler. „Gegen Rühen sahen wir in der Vergangenheit nicht immer gut aus, danach haben wir noch Hankensbüttel vor der Brust“, erklärt er. Ein gewisser Druck sei „schon da“, unterstreicht Köhler.

SV Triangel – Wesendorfer SC (So., 15 Uhr). Ein brisantes Kellerduell, in dem das Pendel in jede Richtung ausschlagen könnte. Auf der einen Seite wäre der SVT mit einem Heimerfolg gerettet. Auf der anderen Seite würden sich die Gäste mit einem dreifachen Punktgewinn wieder in Stellung bringen. Das wäre aus Sicht des WSC auch zwingend nötig, nachdem er vor Wochenfrist auf den vorletzten Rang zurückgefallen ist.

SV Welat Gifhorn – SV Westerbeck (So., 15 Uhr). Für die Hausherren ist es die letzte Chance, in dieser Spielzeit zu punkten. Da die Elf von der Bleiche am kommenden Wochenende spielfrei ist, ist das Heimspiel gegen die Westerbecker zugleich der Saisonabschluss. Drei Punkte sind also Pflicht, will der SV Welat im Abstiegskampf noch eine Chance haben. Die Vorzeichen stehen jedoch gut, da die Mühlenstädter sich in den vergangenen Partien in guter Form präsentierten. So oder so: Das Team von Trainer Ingo Matzellus ist auf Schützenhilfe angewiesen.